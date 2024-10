Ellas también son Roser Bru en La Madriguera

Dentro de pocas semanas, concretamente el próximo 23 de noviembre, el Museu d'Art de Girona abrirá una exposición dedicada a la obra de Roser Bru, la artista catalana que se exilió en Chile donde se convirtió en una de las pintoras de referencia de su generación, colaborando con nombres como Pablo Neruda. Bru, fallecida en Santiago de Chile en 2021, ha sido y sigue siendo una inspiración para muchas creadoras. Eso es lo que se puede constatar, a partir de mañana, en una exposición que abre sus puertas en la Galería La Madriguera, en la que una serie de artistas rinden personal tributo a quien es un indudable referente artístico.

La exposición, coordinada por la pintora Paula Bonet, es un aperitivo de un proyecto que culminará en el Museu d'Art de Girona el 22 de febrero del próximo año. Bonet explica sobre esta iniciativa, que cuenta con la participación de nueve jóvenes creadoras, que “sentada en primera fila he sido testigo de sus deseos, anhelos, hallazgos, victorias y supuestas derrotas, porque trabajar en colectivo sin olvidarse de una misma no es tarea fácil, desarrollarse sin abandonar el ego cuidando a la vez que no se desborde es complicado”.

María José Bannen, Josefina Carvalho, Vanina Fernánez, Diana Gaviño, Noel de León, Laura Medina, Minú Rao, Anaís Vaillant y Milena Vodanovic son las encargadas de mirar a Roser Bru y retratarla con su personal estilo. Pero no se trata de intentar captar casi fotográficamente a la pintora y grabadora sino que se trata de ir a su esencia, a lograr plasmar incluso psicológicamente a Bru, aunque sin tener que renunciar a la personalidad creativa. Como dice la misma Paula Bonet, “el objetivo de este proyecto no es únicamente celebrar a Roser Bru y celebrar su obra, también pretende que nueve autoras sean capaces de amar y abonar la voz propia para que el resto tengamos más ojos desde donde mirar el mundo. Acompañándolas con el máximo respeto posible, he sido testigo de cómo han crecido. Lo más hermoso ha sido verlas deleitarse en ello”.