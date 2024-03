Entrevista a Ian Wilde: "La escena de Hard Rock melódico de Suecia es el nuevo Sunset Strip"

Ian Wilde, el cantante y cofundador de la banda Wild Freedom, está listo para editar su debut en solitario. El álbum, titulado «Dream Hunter», se lanzará el próximo 29 de marzo de 2024 a través de la discográfica Lions Pride Records. Un contenido fresco, melódico, que va a sorprender a más de uno.

- Hola Ian! un placer saludarte de nuevo! ¿qué tal estás y qué planes tienes para los próximos meses?

- Hola Joan, el placer es mío, te lo aseguro. Pues estoy muy bien la verdad, con muchas ganas de ver como recibe el público este nuevo proyecto y trabajando para cuadrar alguna manera de poder presentarlo en directo con ciertas garantías de calidad (cosa nada sencilla cuando empiezas). Paralelamente, también retomando ensayos y conciertos con Wild Freedom. Pero, resumiendo, me siento ilusionado e impaciente la verdad por los meses que se vienen por delante.

-¿Qué nos puedes contar de tu sello, Lions Pride Records, desde luego es un nombre perfecto para el Hard Rock melódico.

- Pues la verdad que, de entrada, es un sello que me lo ha puesto todo muy fácil desde el minuto 1. Les estoy muy agradecido por la confianza y por creer tanto en el proyecto como yo. Ellos contactaron conmigo para impulsarlo y, por casualidades de la vida, yo tenía ideas musicales guardadas, ganas de hacer algo nuevo y una situación vital que me ha permitido mimarlo como se merece. Además, siento que el sello me apoya en todo momento; podemos estar más o menos de acuerdo en algunos aspectos, pero siempre tengo a su gerente predispuesto a hablar de cualquier aspecto del CD y me aportan una experiencia y una visión que agradezco mucho. Y sí, el nombre es muy apropiado. A mí me recuerda mucho al CD 'Pride' de White Lion.

- Me ha sorprendido mucho el disco, Ian, tienes una voz apropiada para el género, y eso no es fácil. ¿Te ha costado componer y grabar el disco?

-¿Sí, te lo parece? La verdad que me siento muy cómodo cantando este tipo de canciones y moviéndome por esas tesituras, la verdad. Es lo bueno de trabajar en "tu" disco, tienes la última palabra en casi todo y puedes acabar de acoplar el resto de elementos a tus necesidades. La verdad que no me ha costado, ha sido un proceso muy natural; como si todo el trayecto hasta aquí tuviera sentido para cristalizar en esto. Este disco ha sido como un juego para mí, como un ejercicio de dar rienda suelta a las ideas que me pasaban por la cabeza y disfrutar viendo como cogían forma. Por suerte he contado con la producción de Nílver, Nacho y Eddie que han sabido entender a la perfección las locuras que me pasaban por la cabeza.

- ¿Siempre has sido fan del Hard Rock melódico y AOR?

- La verdad que sí. Crecí escuchando Def Leppard, Bryan Adams, Journey, Toto, Bon Jovi... Mi padre lo ponía todo el día por casa y quieras o no ha estado muy presente durante mi infancia. Aún recuerdo la ilusión que sentí cuando mi tío me regaló el "Waking Up The Neighbours" de Bryan Adams y me pasé como todo ese verano escuchándolo en bucle siguiendo las letras del libreto, yo creo que mis padres pensaban que tenía un problema o algo (risas). De hecho, para un viaje en coche que hicimos a Italia me grabé 2 CD's caseros y todo era Hard Rock y AOR. Imagínate, 12-14 horas escuchando "Hold The Line", "One Night Love Affair", "You Give Love a Bad Name" y tantas otras en bucle (era el predecesor de Rock FM, jaja). En la adolescencia ya descubrí el Power Metal y a partir de ahí ya empecé a explorar sonidos más duros y alternativos.

- Dices que querías sonar a lo Bryan Adams y Survivor.

-Sí, totalmente. Intenté pensar dos referentes claros. Por un lado, ese sonido rock pero muy dulce que tiene Bryan Adams. Es espectacular, me encantan sus riffs, sus estribillos... Son divertidos, alegres, intimistas... ¡tiene de todo! Y, por otro lado, esa epicidad de Survivor, esa energía, esas melodías trabajadas, esos himnos de estadio... sin perder en ningún momento el enfoque rockero. Suave pero duro.

-Hay una gran hornada de este estilo en Suecia, ¿te interesan y te gustan Cruzh, Eclipse, HEAT....? En el disco colabora gente de Arctic Rain...

- Claro, son grandes influencias. Son bandas que han conseguido reinterpretar las bases de los grupos de los 80 y acercarlos a la actualidad. Además, como bien comentas, muchas de ellas se encuentran en el mismo país, es una locura. Creo sinceramente que hay una escena espectacular en el norte de Europa, es el nuevo Sunset Boulevard. Grandes músicos con grandes ideas.

-España no es un país fácil para el género, ¿cuál dirías que es el motivo?

-Si te soy sincero, no tengo ni idea. Aunque mirando con retrospectiva, a la mítica banda Sangre Azul no le salió mal la apuesta. Aún así, es verdad que no es un estilo que llene estadios ni mucho menos (sobre todo cuando los músicos son locales). Quizás una de las causas es el hecho de que este estilo se coloca a medio camino entre el rock y el pop, ¿no? Es duro para gente que busca canciones fáciles de 40 Principales, pero demasiado suave para gente que a lo mejor busca unas propuestas más agresivas y oscuras. Veremos si las modas cambian y el AOR es el nuevo reguetón (risas).

-¿Qué nos puedes contar de las colaboraciones de Ignacio Ruiz, Nilver Pérez, Eddie Vantez y Anderson Sherman? Son instituciones en sus países.

- En el caso de Nilver, Ignacio y Eddie estamos hablando de coautores del álbum a efectos prácticos. Han producido gran parte de las líneas que forman Dream Hunter y han estado conmigo codo con codo dándole forma a todo. Incluso ayudándome con la interpretación vocal y mejorando ideas. Ha sido fantástico trabajar con ellos, sin su ayuda el álbum no sería ni la mitad de lo que es. Le han dado alma a las canciones y me han enseñado muchísimo. Son grandes compositores, grandes músicos y, creo que ya puedo afirmar que son grandes amigos. En el caso de Sherman, es un honor contar con su bajo, es un músico estupendo y siempre deja un sello de calidad en todo lo que interpreta.

- Da la sensación de que "Dream Hunter" es exactamente lo que te apetecía grabar".

- La verdad que sí. Con Wild Freedom hemos explorado sonidos más mestizos, más experimentales... Tenía ganas de liarme la manta a la cabeza y dar rienda suelta a la fiebre ochentera. Grabar un álbum homenajeando toda esa música que escuchaba de pequeño y con una libertad creativa enorme. No he buscado sorprender, he buscado expresar lo que me pasaba por la cabeza, lo que sentía... sin plantearme si era sencillo o incluso si estaba muy trillado. Y te confieso que aún no ha salido este que ya estoy trabajando en ideas para el siguiente.