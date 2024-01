Entrevista a The Kleejoss Band; "Buscamos que cada disco sea un viaje al escucharlo"

Los zaragozanos se han confirmado del todo como una de las mejores realidades del Rock español con su brillante séptimo disco, "Porvenir". Debutaron en 2014 y su crecimiento y mejora ha sido constante. Entrevistamos a Luis Kleiser para hablar de ello.

-Hola Luis. "Porvenir" está teniendo una aceptación fantástica en todos los sentidos, ¿estáis satisfechos?

- ¡Cómo no estarlo! Cada vez que sacas un disco tienes ese cosquilleo en el estómago y te preguntas qué pensará la gente; es inevitable. Que el público y la crítica hayan acogido el disco tan bien es motivo de orgullo. Hacemos lo que nos gusta, si además conseguimos que le guste a mucha más gente nos sentimos más que contentos. Ahora sentimos también la responsabilidad de que nuestro futuro nuevo disco esté a la altura, pero nos encantan los retos.

- En mi opinión, el salto de calidad es importante. ¿Creéis que hay algún motivo para ello?

- Tras 10 años de carrera y 7 discos algo hemos debido de aprender. En nuestra carrera ha habido pocos cambios premeditados, todo ha sido una evolución natural. Vamos creciendo en edad, madurez y en gustos musicales. Todo eso acaba teniendo impacto directo o indirecto en nuestra música. Creo que también sabemos comportarnos de forma más eficaz en el estudio y vamos a las grabaciones con las ideas más claras. Supongo que por ahí van los tiros. Nos alegra que se perciba ese salto; claro que sí.

- Pienso que sonáis con más naturalidad, fluidez, aunque la base sigue siendo el Rock norteamericano.

- Este disco se ha trabajado de forma más ágil. Nuestro anterior trabajo, “Maleza”, nació en pandemia con demasiado tiempo encerrados y demasiado tiempo para pensar y eso se nota en las composiciones. “Porvenir” nace del instinto en el que hay que resolver rápido y en el que cada uno aporta lo que lleva dentro. No hay nada más natural que ser uno mismo.

- También ayuda el hecho de trabajar con nada menos que Henrik Rover de Los Deltonos, no?

- Hendrik nos conoce muy bien y era la persona adecuada para registrar estas canciones. Su manera de grabar, con la banda tocando en directo en la sala, era perfecta para este disco. Es una suerte para nosotros poder contar con él y aprender de su experiencia. “Porvenir” es nuestro segundo disco con él y ya saben…no hay dos sin tres.

-¿Que planes tenéis en estos primeros meses del año?

- Marchamos a Leon, Galicia, Girona…Tocar y tocar. Hay que seguir mostrando porvenir por el país, el disco apenas tiene tres meses de vida en la calle. O giramos o componemos, la maquinaria no para.

-¿Habrán novedades en directo?

- Siempre las hay; el repertorio va cambiando y las canciones se tocan de forma diferente a cómo fueron pensadas para el disco porque es un ambiente diferente. Los que conocen nuestra banda saben que replicar el disco tal cual no es nuestro estilo en directo. Esbueno sorprender al público y que tengan algo diferente a lo que reciben cuando aprietan play. Vengan y descubran, corren el riesgo de pasarlo bien.

- Pienso que sois una banda de paisajes musicales, se nota en cada tema. ¿Estáis de acuerdo?

Puede que sí. Intentamos que canda canción dentro de un disco tenga un ambiente distinto y entidad propia. No nos gusta que haya dos o tres temas parecidos dentro de un disco sino que buscamos que haya un viaje al escucharlo. Hay momentos de desarrollo instrumental también en algunos momentos. Cada canción debe transmitir algo diferente o al menos eso se intenta.

- Dijísteis que no sois una "banda de género", y pienso que seguís en esta línea.

Nos gusta lo que nos gusta y se nota, pero creo que hemos conseguido tener una forma de sonar muy personal y que esos géneros que nos interesan sean guías y no canon. Tratamos de no replicar fórmulas y ponemos en la ensalada los ingredientes que nos parecen mejores en cada momento. Nos gusta mucha música muy distinta y no somos fundamentalistas ni profetas de ningún estilo. La canción es lo primero y le pondremos lo necesario para que salga buena.

-¿Qué grupos nacionales os gustan más ahora mismo? Hay una buena cantera de Classic Rock.

Los Deltonos, King Sapo, Electric Alley, Schizophrenic Spacers, The Grassland Sinners, The Bo Dereks, Saturna…Hay cantera sin duda para el que quiera descubrirla. Háganse un favor y escuchen un poco de esto; no se arrepentirán.

-Da la sensación de que no vais a abandonar el castellano.

- Parece que no; no es cuestión de andar dando bandazos. Tomamos una decisión y creemos que ha sido correcta. Estamos cómodos así y nos ha acercado más a nuestro público. No es necesario arreglar lo que funciona; dejemos las cosas como están.