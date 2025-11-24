Rius (Junts) sobre los resultados del CEO: "Desmentiremos las encuestas en las urnas"

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha salido al paso de los resultados de la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que vaticina que la formación quedaría en tercer lugar empatando con AC por detrás de PSC y ERC: "Desmentiremos las encuestas en las urnas, como siempre hemos hecho".

En rueda de prensa este lunes, ha asegurado que están acostumbrados a jugar siempre con encuestas que les van a la contra: "Los resultados que se publican nunca son los mismos de los que luego se expresan en las urnas. Somos un partido que siempre supera las encuestas, y ésta también lo haremos".

Tras argumentar que nunca se han cumplido las encuestas publicadas en el pasado, ha precisado que los resultados del actual CEO hacen una estimación "idéntica a la que hizo justo antes de las últimas catalanas, y se desmintió en las urnas".

Por ello, fuentes de Junts han restado credibilidad a los resultados de la encuesta y han aprovechado para cuestionar la dinámica y la forma con la que se llevan a cabo.

De hecho, aseguran que hay "una operación encuesta contra Junts" y una de las posibilidades que plantean para mejorar futuras encuestas es que el CEO pase a depender del Parlament y no del paraguas de la Conselleria de Presidencia, encabezada por Albert Dalmau.

Maquinaria electoral

Tras la reunión de la ejecutiva, han acordado ratificar la constitución de un comité de campaña para las elecciones generales y catalanas tras haber nombrado la semana pasada a Albert Batet como director de campañas en el marco de las funciones que ejerce como adjunto a la presidencia.

"Junts pone en marcha la maquinaria electoral, especialmente en este contexto de incertidumbre de la política española, con un presidente y un Gobierno sin mayoría suficiente para sacar adelante ningún proyecto" en los 2 años que quedan de legislatura, ha subrayado.

Por ello, ha explicado que ponen en marcha el engranaje del partido ante posible escenario de avance electoral tras lamentar que Sánchez no haya explicado "aún como piensa seguir" tras la ruptura de relaciones con Junts.