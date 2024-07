Rovira (ERC) se muestra "pesimista" respecto al pacto con el PSC

La secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa, por primera vez desde su regreso a Cataluña, exponiendo su "pesimismo" alrededor de las negociaciones que mantiene su partido con el PSC para investir al candidato de los socialistas Salvador Illa. "La semana pasada deberíamos haber acabado mejor de como la empezamos, no obtuvimos los resultados esperados", ha insistido, reculando en relación a una investidura que según fuentes de la propia formación republicana estaba "hecha" desde hace unos días. Rovira, no obstante, ha celebrado que ahora pueda formar parte de las reuniones de forma presencial, aunque admite no tener fecha para encontrarse ni con Illa ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ERC tiene un acuerdo de investidura en el Congreso de los Diputados.

Además del propio contenido del acuerdo, que ahora Rovira teme que sea juzgado de "poco ambicioso" por su parroquia, el calendario es, para la secretaria general, un problema de cara a una investidura. Como ya advirtió el partido, ERC se levantará de la mesa de negociación si a finales de julio no hay un preacuerdo para investir a Illa, por lo que quedan dos semanas a lo sumo para que acaben poniéndose de acuerdo. "Si a finales de julio no vemos las bases clave que deben permitir que el país avance nos levantaremos de la mesa de negociación", ha declarado, recordando que debe haber tiempo para que la militancia republicana estudie y decida sobre el acuerdo antes de la fecha límite de investidura, que es el 26 de agosto, y descartando por completo "un escenario de negociación de último minuto".

Rovira, consciente de que éste es un escenario que vuelve a ser "probable" según apuntan fuentes de los republicanos, quiere volver a las urnas -en caso de que así suceda, será el próximo domingo 13 de octubre- sin el peso de "que no haya Govern por culpa de ERC". Y por ello esta mañana ya ha apelado a que el PSC busque "mayorías alternativas", algo que "es posible" pues "PP y Vox ya han pactado con los socialistas en otras cámaras, por lo que no sería extraño", recordando que también suman mayoría con Junts: "Estos últimos meses y años se han entendido tantísimas veces en cuestiones clave, y nos hemos quedado tan solos desde ERC defendiendo cuestiones como el derecho al acceso a una vivienda digna, que no entendemos por qué no se deberían poder entender", ha apuntado.