Un argentino que vive en Barcelona estalla contra quienes juzgan a los catalanes: "¡Basta! Dejemos de estigmatizar"

Las opiniones tienen un valor enorme en la actualidad, y más si se publican en las redes sociales. Diversas plataformas se han convertido en una vía de comunicación por la que todos los usuarios pueden lanzar un mensaje cualquiera y hacer eco en todas partes. Todo esto puede ser de verdaderas utilidad para aquellos a los que les interesen estos relatos personales, ya que también aporta una conexión emocional con aquel que se está abriendo a los demás.

Uno de los casos más representativos de esto es el tema de los extranjeros que migran a un país diferente y que deciden mantener una estancia prolongada allí. Aparte de mostrar los retos de adaptarse a un territorio nuevo, también puede servir de aprendizaje, de comparaciones o de oportunidades para aquellos que están pensando hacer lo mismo. Un ejemplo de todo esto ha sido el de un joven latinoamericano que vive en España.

Un tema 'candente' en las redes sociales

Este es el caso de Juli Pérez Regio, o también conocido como @soyjuliperezregio, un creador de contenido de origen argentino que en la actualidad está residiendo en Barcelona. En cuanto a los vídeos que sube a sus redes sociales se pueden observar temáticas relacionadas con la experiencia de emigrar y vivir en un país diferente, en gran parte. No obstante, también existen contenidos sobre viajes, cultura, aspectos cotidianos o reflexiones, entre muchos otros.

Nada más comenzar este testimonio, este joven latinoamericano expone la idea de hacer las maletas y viajar a un país diferente en el que la estancia será muy prolongada en el tiempo. En este sentido, este vídeo está destinado para todos aquellos "extranjeros que vienen a Barcelona". Este es un tema muy 'candente' en redes, el cual ha generado diversos bandos y opiniones.

"Dicen que son especiales, son fríos, no son tan cariñosos como los latinos..."

Algo muy habitual es que "todo el mundo te dice que los catalanes son esto o lo otro. Que hay que tener cuidado porque son aburridos, y más cuando se juntan", explica. Otras de las cualidades negativas que expone tienen que ver conque "son especiales, son fríos, no son tan cariñosos como los latinos...". Todos estos adjetivos, los cuales son pronunciados por muchos, están muy lejos de la realidad para Juli Pérez.

"Juego al fútbol con catalanes, juego al pádel, entreno, como con catalanes, trabajo con catalanes, hablo con catalanes todos los días...", expone a la vez que anuncia que todos su vecinos son catalanes y que celebra y baila en fiestas catalanas. Por lo tanto, las creencias expuestas al principio de este testimonio son totalmente contrarias a sus pensamientos.

"Si vienes a Cataluña la vas a pasar muy bien. Los catalanes son lo más"

Así lo muestra con la siguiente queja: "¡Qué gente! (expresión argentina de desaprobación) ¡Basta ya! Dejemos de estigmatizar a las comunidades, a las nacionalidades, a las personas". Como en absolutamente las partes del planeta, hay gente que puede ser, o bien buena, o bien mala. "Hay gente que es buena onda, hay gente que es mala onda, sea de África, sea de Barcelona, sea de argentina o sea de donde sea", detalla.

Lo cierto es que todo el mundo tiene sus características y "sus personalidades", pero la única realidad es que estas cualidades se fundamentarán independientemente del lugar de nacimiento, como así explica. Al fin y al cabo, "todo lo que fue haciendo la gente en su vida le fue forjando su personalidad". Como remate final, Juli anima a todos los extranjeros a venir a Barcelona porque "la vas a pasar muy bien y los catalanes son lo más".