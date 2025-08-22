El pueblo catalán al que solo se puede ir desde el extranjero, incomunicado durante días por un desprendimiento

Un desprendimiento de tierras en las montañas pirenaicas de Cataluña ha generado una situación complicada para el pueblo de Os de Civis, que ya vive la circunstancia de poderse comunicar únicamente con el extranjero. En otras palabras: es un pueblo español al que solo se puede ir conduciendo desde Andorra, debido a la complicada orografía en la que está instalado.

Esta semana un desprendimiento de rocas provocó que el pueblo se aislase. La noticia ha llegado a los medios de comunicación franceses, puesto que fruto del incidente varios turistas galos han estado atrapados en el municipio durante estos días. Los retrasos en la reapertura de las vías que conectan el pueblo ha aumentado la preocupación de los familiares de los turistas.

El desprendimiento se produjo el pasado 19 de agosto. Las labores de despeje y recuperación de la vía presentaban dificultad técnica precisamente por la orografía de la zona, lo que ha retrasado que el pueblo recobrase la normalidad lo antes posible. Este jueves continuaban los trabajos para reabrir la carretera CG-6, que da acceso a Os de Civís desde Andorra.

Sin embargo, el Principado de Andorra habilitó un paso para facilitar la salida de los turistas: marchando como convoys, los coches pueden abandonar la zona en tres franjas horarias. La primera franja se produjo a mediodía del jueves, la segunda a las 21:30 horas del mismo día y la tercera a primera hora de este viernes. Andorra asevera que la medida, eso sí, no implica la reapertura total del tráfico.