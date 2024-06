Los españoles ya no tienden a reservar sus viajes estivales a última hora

Las reservas de viajes de cara a las vacaciones estivales apuntan a un nuevo récord. En este sentido, la mitad de las 400 agencias que integran ACAVE, la principal patronal del sector en España, sitúa el incremento medio de reservas de cara a este verano en un 15-10%, mientras que para el 12% ese aumento es de entre el 10 y el 15%.

Al respecto, Jordí Martí, presidente de ACAVE indicó durante la presentación de las previsiones de cara a las vacaciones de verano que "un año más, auguramos una temporada mejor que la anterior y esto ya viene siendo una constante". "Desde el fin de la pandemia, hemos encadenado tres años consecutivos de récord", comenta para a continuación señalar que ni la inflación ni la subida de precios ha frenado al sector, pese a que, por contra, las agencias han detectado que la relación calidad/precio es el factor que más pesan a los clientes, después del destino, a la hora de planificar su viaje estival, por delante de la seguridad.

En este sentido, indicar que la guerra en Gaza ha provocado que Israel haya prácticamente desaparecido de la lista de destinos deseados de cara a este verano y que la demanda en territorios colindantes, como Egipto y Jordania, se haya visto también afectada por el conflicto bélico, pese a que estos países ofrecen garantías.

Los destinos templados ganan terreno

El tercer factor que más importancia tiene para los clientes de las agencias de viajes a la hora de diseñar sus vacaciones es la climatología, lo cual explicaría el incremento de interés por destinos con unas temperaturas estivales más moderadas como Galicia, Asturias o Cantabria o el buen comportamiento del turismo rural.

En cualquier caso, los destinos nacionales más demandados por los españoles siguen siendo las Islas Baleares, seguidas por la costa mediterránea, sobre todo Cataluña y Andalucía. En cuanto a los destinos internacionales, las nuevas rutas con los países asiáticos siguen dando sus frutos y destinos como China, Japón o Vietnam se sitúan a la cabeza, por delante de Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica como Brasil, Costa Rica, México, República Dominicana o Cuba.

Hasta aquí, pocas novedades, pero lo que sorprende significativamente al sector de cara a este verano en relación al negocio emisor es que en el mercado español se ha roto la tendencia a las reservas de última hora y ahora los clientes optan por la anticipación. En esta línea, un 68% de las agencias encuestadas aseguran que sus clientes están reservando sus viajes de verano con dos meses de antelación. "Se trata de un tema de oferta y demanda", comenta Martí, quien al respecto explica que "antes la gente esperaba a las reservas de última hora para conseguir mejores precios, pero ahora es tal la demanda que para encontrar disponibilidad y un precio competitivo conviene reservar con tiempo".

Desestacionalización del turismo

Esa misma tendencia se está evidenciando en el modus operandi del turista extranjero que viaja a España, el cual además ha adelantado su llegada, lo que ha dado lugar a una primera temporada alta en los meses de mayo y junio. Esa desestacionalización es especialmente manifiesta entre alemanes e ingleses.

En cuanto al origen de los turistas, las encuestas sitúan a los rusos en primer lugar, por delante de los estadounidenses, que suben posiciones, y los franceses y alemanes. Sus destinos españoles predilectos son los habituales, con la costa catalana y andaluza en primer lugar y los destinos de turismo urbano como Barcelona y Madrid, en segundo. Este año, además, se está evidenciando un aumento del interés por las propuestas de turismo rural y rutas del vino.

Implicación de la administración

Y en este contexto de aumento de la demanda y crecimiento de la actividad del sector, las agencias de viajes solicitan a las administraciones su apoyo, sobre todo en lo que hace referencia a la captación de talento. "Con la pandemia, la gente tuvo que recolocarse y hubo una fuga de talento a otros sectores", recuerda Martí, sin embargo, el sector se ha recuperado y ahora se encuentra con la dificultad de encontrar profesionales formados y especializados que quieran hacer carrera en este ámbito. "Éste es un sector en el que el empleo se ve como mal pagado y estacional y la administración pública ha de ser sensible y contribuir a ponerlo en valor y prestigiarlo", demanda el presidente de ACAVE. "Los mensajes que se han lanzado acerca del turismo no han sido positivos y se ha hablado de él como un sector con perfiles técnicos muy bajos, cuando la realidad es totalmente diferente: necesitamos profesionales cada vez más especializados y formados, no solo en el ámbito del turismo, sino también de las tecnologías, puesto que la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial son dos de los grandes retos para las agencias de viaje".