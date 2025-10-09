Estalla la polémica en la hostelería barcelonesa: "es igual que el hombre que fingió ser superviviente de los campos de concentración nazis, solo quiere salir en la foto"

Barcelona vive un choque abierto entre gremios y comerciantes por la creación de Barcelona Restauració, una nueva asociación que pretendía reforzar los negocios de proximidad pero que ha sido recibida con críticas feroz del Gremi de Restauració de Barcelona.

Barcelona Restauració nace con 700 establecimientos adheridos y bajo el paraguas de la Fundació Barcelona Comerç, pero el Gremi le reprocha su dependencia del ente comercial y acusa a su presidente, Salva Vendrell, de buscar protagonismo personal. Roger Pallarols lo acusó de actuar como “l’Enric Marco de la restauración”, en referencia al conocido impostor de la memoria histórica.

Vendrell niega toda intención de competencia: “No venimos a competir ni a solaparnos con ninguna organización”, declaró en la presentación del proyecto, en la que participaron, entre otros, Albert Batlle y Laura Borràs. Según el nuevo presidente, la asociación responde a una petición de restauradores de los barrios que reclamaban “un espacio específico para tratar nuestras peculiaridades”.

Montserrat Caixal (Dorotea) y Clara Andreu (Can Pinga) reforzaron ese mensaje: la nueva entidad pretende reducir la competencia entre negocios de proximidad y fortalecer la identidad local. Nil Dulcet, chef de Compartir Barcelona, cerró el acto defendiendo la apuesta por el producto local y el territorio.

Sin embargo, el Gremi no ha aceptado bien la iniciativa. En un comunicado, Barcelona Comerç denunció los “ataques y acusaciones” del Gremi y decidió romper relaciones institucionales. Puig, presidente del ente comercial, calificó las críticas de “completamente desmesuradas” y reprochó «usar el Holocausto de forma gratuita».

Pallarols respondió que Barcelona Restauració no es un gremio legítimo, sino una plataforma sustentada en recursos públicos y con intención electoral encubierta. El conflicto abre una brecha profunda en un sector donde el peso institucional y la representación son claves para influir ante administraciones.