⁠Estas son todas las Barcelonas por el mundo: Venezuela, Paraguay, Filipinas…

El origen de la ciudad catalana de Barcelona es misterioso. No se sabe ni el año de fundación de la población. Los primeros restos hallados de la ciudad se remontan al Neolítico, 4.000 años atrás. Sobre el nombre, hay varias teorías.

Una de ellas es que la pelea por la fundación de la ciudad es un tema de familia. No está muy claro si fue Amílcar Barca o su hijo, Aníbal, quien asentó las primeras bases de la actual Barcelona. Otra posibilidad es un hipotético nombre romano: Julia Augusta Paterna Faventia Barcino. Con el paso del tiempo el nombre fue evolucionando progresivamente a Barcinone, Barcinona, y la actual Barcelona. Sin embargo, no hay ninguna certeza al respecto.

Barcelona por el mundo

En el mundo hay más ciudades y lugares llamados Barcelona, y estas son sus historias:

Venezuela, Estado Anzoátegui

La Barcelona de Venezuela, en el estado Anzoátegui, fue fundada en 1671 por migrantes catalanes y mallorquines, que quisieron bautizar a la ciudad como su lugar natal. Junto a Puerto La Cruz y Lechería forma parte de la "Gran Barcelona". Su casco histórico conserva iglesias y casas coloniales, como la Catedral de San Cristóbal, con reliquias traídas desde España.

Paraguay, Nueva Barcelona del Cerro Santo

Fundada en 1792 por el gobernador español Joaquín de Alós y Brú, originario de Barcelona, fue una ciudad que abandonaron los colonos pocos años después por enfermedades, malas condiciones y ataques indígenas. Su nombre figura en documentos históricos.

Barcelona, Puerto Rico

Barcelona es un barrio del municipio de Guánica, en Puerto Rico. El nombre se debe a la influencia colonial española, y conserva algunas tradiciones rurales y festiva.

Barcelona, Filipinas

Es un municipio en la provincia de Sorsogón (Luzón), y fue bautizado así por misioneros y colonizadores españoles en el siglo XVII, recordando la capital catalana. Tiene una iglesia colonial de piedra coralina (San José) construida en 1874 que aún se conserva, y sus habitantes celebran fiestas patronales que mezclan tradiciones locales con algunas que recuerdan a España.

Otros

Hay más ejemplos como el municipio de Barcelona en Colombia, o el pueblo fantasma en Arkansas, EE.UU., que reflejan la huella histórica de la capital catalana.