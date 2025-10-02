Tensión en Barcelona tras llevarse los Mossos a un menor a favor de Palestina durante la manifestación

Los manifestantes a favor de Palestina que se han concentrado este jueves en plaza Sant Jaume de Barcelona han pedido que los Mossos "liberen" a un menor que se han llevado después de que pegara pegatinas a favor de Palestina en un establecimiento, y han proferido gritos en contra de la policía por lo ocurrido con el joven.

Han gritado 'Lluc libertad', 'Vergüenza me daría ser policía' y 'Basta de represión', y también han seguido cantando lemas como 'Free Palestine' y 'Desde el río hasta el mas Palestina vencerá', y han volcado vallas situadas ante el Palau de la Generalitat que posteriormente han sido recolocadas.

La manifestación ha comenzado en la plaza Universitat, convocada por el Sindicat d'Estudiants, y se han congregado más de 2.500 estudiantes.

Fuentes de la policía catalana han informado a Europa Press que no se le ha detenido y se le ha entregado a sus padres, después de que diversos manifestantes hayan pedido "liberar" al menor después de que se lo llevaran por pegar pegatinas a favor de Palestina en un establecimiento.

Los agentes también han identificado a cuatro jóvenes en la plaza de Sant Jaume, donde ha desembocado la manifestación.