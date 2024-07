Este es el barrio de Barcelona que quiere dejar de llamarse como su estación de metro

Los nombres de las ciudades, distritos y barrios tienen orígenes e historias tan curiosas como centenarias -en muchos casos-, aunque no por ello siempre es motivo de orgullo para los vecinos que habitan en ellos. Es el caso de Navas, un barrio del distrito de Sant Andreu, en Barcelona, que toma su nombre de la estación de metro y que, a su vez éste, se llama como una de las calles del distrito, Navas de Tolosa, que rememora la batalla que tuvo lugar en 1212 entre los reinos cristianos y los almohades musulmanes en la llamada "reconquista" de la Península Ibérica. El barrio en sí mismo tiene su origen en la antigua parroquia del municipio independiente de Sant Andreu de Palomar, que fue anexionado a Barcelona con la expansión de la ciudad durante la revolución industrial y que fue integrado en la fisionomía de la misma con el plan Cerdà y la extensión del Eixample, en una zona principalmente poblada por campos y vida rural. Es a esta época donde se remontan los vecinos que, no contentos con el nombre, ya tienen propuesta para cambiarlo. Torrent de la Guineu, nombre que homenajea al torrente de agua que entonces cruzaba el barrio y a la presencia de zorros -guineus, en catalán- en la zona, es el elegido por la población del distrito, que, como apunta una vecina, "no representa la historia del barrio". Confían, eso sí, en "que Torrent de la Guineu sea el nombre oficial en los próximos años".