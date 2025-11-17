Jordi Pujol evoluciona "positivamente" de la neumonía por la que sigue ingresado en Barcelona

El exdiputado de CiU en el Parlament e hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, ha explicado que su padre está estable y evoluciona "positivamente" de la neumonía por la que sigue ingresado desde este domingo en la Clínica Sagrada Família de Barcelona.

En declaraciones a los medios este lunes, Oriol Pujol ha detallado que "la fiebre prácticamente le ha desaparecido, pero tiene un problema respiratorio, una insuficiencia respiratoria", que ha descrito como un poco aguda.

También ha asegurado que el pronóstico médico habla de estabilidad, y ha añadido que probablemente permanecerá ingresado "hasta el jueves".