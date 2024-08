La Generalitat de Cataluña impone cada tres días una multa por no rotular en catalán

El Código de consumo, la ley catalana aprobada en 2010 que regula las obligaciones de los negocios con actividad comercial, establece que las personas consumidoras tienen derecho a "ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan" y obliga a tener rótulos y carteles , como mínimo, en catalán. La vulneración más habitual es no disponer de versiones en catalán de las informaciones comerciales sobre los productos o servicios ofrecidos o tener -físicamente- carteles con ofertas que no incluyan el catalán. En total, esto ha supuesto 324 sanciones, el 39% de todos los expedientes. De éstas, más de un centenar han acudido a bares y restaurantes y podrían ser por no tener la carta o el menú en catalán. 230 multas han sido para empresas que no rotulan en catalán en los escaparates o en el interior y otras 49, para las que redactan contratos para clientes que no incluyen esta lengua.

La empresa más sancionada, una cadena de grandes hipermercados, fue castigada a pagar 55.000 euros, de los que sólo abonó 35.600. Acumula 12 multas, sobre todo por publicar invitaciones a comprar y colgar rótulos sin versión en catalán en sus establecimientos de Vilassar de Mar (4 multas), Barberá del Vallés (3), Cabrera de Mar (2), Barcelona, ​​Hospitalet de Llobregat y Manresa (1). La empresa recorrió seis de estas sanciones, pero todos los recursos han sido desestimados o inadmitidos y la Generalitat ya ha enviado a la entidad un aviso de reclamación para que pague los 7.000 euros de una sanción de 2017.

En total, 735 empresas sancionadas en 840 ocasiones, entre 2016 y 2024.