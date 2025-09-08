La Fundación La Caixa y el Fondo Social Europeo destinan 27 millones a la empleabilidad juvenil

La Fundación La Caixa ha seleccionado 52 proyectos de entidades sociales a través de la convocatoria 'Más Empleo Joven' a los que destinará unos 27 millones de euros cofinanciados con el Fondo Social Europeo Plus.

Como organismo intermedio del fondo europeo, la fundación impulsa esta convocatoria con el objetivo de "fomentar la empleabilidad juvenil mediante el desarrollo de itinerarios de formación acreditada", según ha informado este lunes en un comunicado.

La iniciativa, financiada con 19,1 millones de la Unión Europea y 8,3 millones de la fundación, está dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan itinerarios formativos para jóvenes de entre 16 y 29 años.

Estos jóvenes deben ser beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tener un nivel de estudios inferior a bachillerato o a un grado superior de formación profesional, o no tener estudios.

Los itinerarios formativos deben tener un enfoque "eminentemente práctico y estar estrechamente alineados con las demandas del mercado laboral y del tejido empresarial" para reforzar las competencias clave para acceder a un empleo estable y de calidad.

El subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha apostado por "acompañar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en su camino hacia un futuro mejor".

"A través de esta convocatoria reforzamos el compromiso de nuestros programas con la inserción laboral juvenil y la igualdad de oportunidades", ha defendido.