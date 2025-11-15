La gira que ha empezado Junqueras en Cataluña para promocionar su candidatura a presidir la Generalitat

El líder de ERC, Oriol Junqueras ha iniciado una gira por las diferentes 'vegueries' de Catalunya para presentar su candidatura a la Presidencia de la Generalitat, han explicado fuentes del partido a Europa Press.

Tras presentar su proyecto para Catalunya en una conferencia en Barcelona en septiembre, Junqueras ha arrancado su tour con un primer acto este jueves en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), bajo el lema 'Una nova ambició nacional'.

Su objetivo es explicar sus propuestas de futuro para Catalunya y las específicas de cada territorio en actos abiertos a toda la ciudadanía, y ya tiene programadas conferencias en Tarragona y la Seu d'Urgell (Lleida).