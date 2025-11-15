ERC
La gira que ha empezado Junqueras en Cataluña para promocionar su candidatura a presidir la Generalitat
Su objetivo es explicar sus propuestas de futuro
El líder de ERC, Oriol Junqueras ha iniciado una gira por las diferentes 'vegueries' de Catalunya para presentar su candidatura a la Presidencia de la Generalitat, han explicado fuentes del partido a Europa Press.
Tras presentar su proyecto para Catalunya en una conferencia en Barcelona en septiembre, Junqueras ha arrancado su tour con un primer acto este jueves en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), bajo el lema 'Una nova ambició nacional'.
Su objetivo es explicar sus propuestas de futuro para Catalunya y las específicas de cada territorio en actos abiertos a toda la ciudadanía, y ya tiene programadas conferencias en Tarragona y la Seu d'Urgell (Lleida).
