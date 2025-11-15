Acceso

Cataluña

ERC

La gira que ha empezado Junqueras en Cataluña para promocionar su candidatura a presidir la Generalitat

Su objetivo es explicar sus propuestas de futuro

GRAFCAT4654 BARCELONA 13/11/2025.- El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, durante su atención hoy a los medios de comunicación para valorar las conclusiones del abogado de la Unión Europea Dean Spielmann sobre la ley de amnistía, en concreto sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés y la Audiencia Nacional sobre los CDR acusados de terrorismo. EFE/ Quique Garcia
Presidente de ERC Oriol JunquerasQuique GarciaAgencia EFE
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

El líder de ERC, Oriol Junqueras ha iniciado una gira por las diferentes 'vegueries' de Catalunya para presentar su candidatura a la Presidencia de la Generalitat, han explicado fuentes del partido a Europa Press.

Tras presentar su proyecto para Catalunya en una conferencia en Barcelona en septiembre, Junqueras ha arrancado su tour con un primer acto este jueves en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), bajo el lema 'Una nova ambició nacional'.

Su objetivo es explicar sus propuestas de futuro para Catalunya y las específicas de cada territorio en actos abiertos a toda la ciudadanía, y ya tiene programadas conferencias en Tarragona y la Seu d'Urgell (Lleida).

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas