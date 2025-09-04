«Glorius!», el estreno más esperado en el Poliorama

El Teatre Poliorama está a punto de levantar el telón de lo que será su nueva temporada teatral. Algunos de sus principales nombres para su cartelera son Ramon Madaula, Jordi Boixaderas, Eduard Farelo, Ramon Gener, Diana Gómez y Santi Millán, quienes estarán entre la treintena de treintena de títulos que subirán al escenario, entre ellas, cuatro estrenos como es el caso de la comedia musical «Glorius!».

Los socios del teatro Paco Mir, Anna Rosa Cisquella, Joan Lluís Bozzo, Miquel Periel, Toni Albaladejo, David Selvas y Daniel López-Orós fueron los encargados de presentar ayer la programación de la temporada, bajo el lema «Obras que hacen vibrar», una manera de hacer referencia de manera irónica a las obras que actualmente sufre la Rambla, el paseo en el que se encuentra este histórico teatro.

El pistoletezo de salida llegará el próximo día 10 de la mano de «Els Bons», una comedia escrita y protagonizada por Ramon Madaula, en la que también se cuenta con Jordi Boixaderas y Anna Castells, todo ello bajo la dirección de Paco Mir, después de una gira por teatros de toda Cataluña.

El próximo 7 de noviembre se estrenará «Glorius!», con Ramon Gener, Marta Ribera y Santi Millán, un espectáculo que explica la historia real de la muy peculiar soprano Florence Foster Jenkins, quien ha pasado a la historia como la peor cantante del mundo. Sin embargo, pese a que no sabía cantar, consiguió llenar el Carnegie Hall de Nueva York en los años cuarenta del siglo pasado. Esta misma historia ya se convirtió en película de la mano de Stephen Fears, con Meryl Streep, Hugh Grant y Simon Helberg como sus protagonistas. Está previsto que la obra permanezca en cartel durante trece semanas, hasta el próximo 14 de diciembre.

La aclamada producción de La Calòrica, «La brama del cérvol», recalará en el Poliorama durante cuatro semanas, del 5 de febrero al 1 de marzo del próximo año, con un reparto integrado por Oriol Casas, Xavi Francés, Aitor-Galisteo Rocher, Esther López, Mel Salvatierra y Júlia Truyol.

«Perfectes desconeguts» es otro de los títulos más esperados en esta temporada. Esta producción está dirigida por David Selvas y cuenta con un reparto coral encabezado por Eduard Farelo, Sara Espígul, Diana Gómez y Biel Duran, entre el 14 de marzo y el 7 de junio.

En junio, el día 10, estará «Michael’s Legacy», un espectáculo que está considerado como el mejor tributo al cantante Michael Jackson por parte de su club de fans en España. Además, entre lunes y miércoles, se ofrecerán otras propuestas complementarias como «Un tal Cèsar» y «Els colors de Duke Ellington», de Cascal Teatre, con Marcel Tomàs y el Girona Jazz Project.

El Perro Producciones, con dirección de Paco Mir, ofrecerá «La venganza de Don Mendo» y Enraona Teatre, con dirección de Joan Lluís Bozzo, representará «Pots ser tu, puc ser jo», pieza de teatro documental con coloquio sobre salud mental y trastornos en personas jóvenes. Seguirán las «Nits del Polio», con comedia para adultos, de la mano de la productora de humor MPC y, por tercer año consecutivo, se podrá ver «No me toques el cuento», una sátira de los cuentos de Disney, donde las princesas se rebelan contra las imposiciones.

La programación familiar de El Petit Poliorama ofrecerá los musicales «Criatura Emocional», «Hansel i Gretel, el musical», así como «Alan, el musical» y la propuesta de El Pony Pisador, «El Pony Menut», los directos de «Rock en Familia» y el retorno de Xiula con su séptimo álbum «Xiulalaland».