Jaume Giró deja su escaño en el Parlament y la ejecutiva de Junts por discrepancias con Puigdemont

El exconseller de Economía y diputado de Junts en el Parlament, Jaume Giró, ha anunciado que en las próximas horas dejará su escaño la Cámara catalana y su cargo en la ejecutiva del partido por discrepancias con las "orientaciones actuales" de la formación.

En un comunicado este jueves, Giró ha explicado que ha tomado esta decisión porque no está "en condiciones de dar al partido lo que espera" de él, y porque las orientaciones actuales del partido no coinciden con su manera de entender la política, textualmente.

Ha lamentado que la política en Catalunya actualmente es "demasiado a menudo, excesivamente táctica", y ha criticado que se priorizan los intereses del partido por encima de los del país, lo que dificulta, a su juicio, la colaboración entre las fuerzas principales y el bienestar y progreso de Catalunya.

Giró ha explicado que este miércoles les comunicó personalmente su decisión al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y al secretario general del partido, Jordi Turull, y ha detallado que formalizará los trámites "en las próximas horas".

Decisión difícil

"Dejo mis cargos con la tranquilidad de saber que actúo siguiendo solo mis convicciones personales, y con la esperanza de que otras personas puedan aportar al país la energía y las ideas que el momento requiere", ha afirmado.

Giró ha reconocido que ha sido una decisión difícil, aunque serena y madurada, que nace de un sentimiento personal, y ha añadido: "Yo no he estado nunca en un sitio para calentar la silla. Y tengo, en este momento de mi vida, el privilegio de poder continuar siendo fiel a estos principios".

El exconseller no ha cerrado la puerta a "nuevas oportunidades" para renovar su compromiso con Catalunya, ya que su vocación de servicio sigue intecta, textualmente.