El hashtag creado por un presentador de TV3: "Larojamelatraefloja"

El mismo presentador del Onze de TV3, Xavier Valls, que hace unas semanas volvió a ponerse delante de cámaras después de un problema de salud, ha dicho alto y claro lo qjue piensa de la selección española de fútbol, con el explícito hashtag: #laRojamelatraefloja. Además, añadió en su cuenta de X que "España puede volver a ganar el Mundial y volverá a ser gracias al Barça y la Masia. No esperéis ninguna muestra de reconocimiento ni gratitud".

“Para muchos españoles, como García-Page y Lambán, SOLIDARIDAD significa BARRA LIBRE PARA ROBAR EN LOS CATALANES”, afirmó hace tiempo el mismo periodista. Valls escribió el año pasado en X que "El día que se normalizó el “A por ellos” animando a gente uniformada a vapulear ciudadanos pacíficos se dio carta de naturaleza a los delitos de odio”. Lo afirmó durante el inicio del programa deportivo “11″, y en referencia a la polémica sobre el jugador de fútbol del Real Madrid, Vinicius, y los insultos racistas.

Su idea –muy criticada en redes sociales– afirma que desde que «personas uniformadas» golpearon a «ciudadanos pacíficos», se dio carta de libertad a los delitos de odio.