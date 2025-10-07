Illa anuncia la construcción de 214.000 viviendas públicas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este martes su intención de movilizar todo el suelo disponible en Catalunya con el objetivo de construir unas 214.000 viviendas. El líder catalán ha propuesto alcanzar un “acuerdo de país” para llevar a cabo este plan, del cual entre el 40% y el 50% se destinaría a alquiler social. “Haremos vivienda en Catalunya, porque nos lo pide toda la ciudadanía”, ha afirmado durante su intervención en el Debate de Política General (DPG) en el Parlament, donde también ha actualizado el estado del plan de 50.000 pisos hasta 2030, una iniciativa que se desarrollará de forma paralela a este nuevo compromiso.

En su segundo DPG como presidente, Illa no ha fijado un calendario concreto para el despliegue del plan, ya que dependerá del ritmo de los municipios y de las promotoras, aunque prevé que antes de 2030 se haya iniciado la construcción de todas las viviendas proyectadas. A diferencia del plan presentado el año pasado, este nuevo compromiso busca reforzar la colaboración público-privada y la participación del tercer sector, con el fin de aprovechar al máximo el suelo disponible.

Según el presidente, el aprovechamiento de los terrenos se estructura en tres niveles, dependiendo del estado del planeamiento urbanístico. En el primer nivel, donde el planeamiento ya está aprobado y solo faltan las obras de urbanización, se podrían edificar 21.728 viviendas. En el segundo, con la gestión urbanística en curso, se calculan 32.396 viviendas más. Ambos grupos podrían comenzar a producirse, no necesariamente construirse, entre 2026 y 2027. El tercer nivel concentra el grueso del potencial edificable, con una horquilla de entre 110.000 y 160.000 viviendas, aunque estas dependerán de la planificación y las necesidades de cada municipio.

La propuesta de Illa busca además industrializar la construcción, acortar los plazos, mejorar la eficiencia energética y fomentar la economía circular. Todo ello se impulsará en paralelo al programa público de vivienda que la Generalitat ya tiene en marcha para levantar 50.000 pisos hasta 2030, anunciado también durante el DPG de 2024.

