Illa anuncia el programa Catalunya Casa d'Acollida Palestina de estancias temporales de palestinos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado el impulso del programa Catalunya Casa d'Acollida Palestina que busca "acoger, cuidar y dignificar las estancias temporales de personas palestinas en Catalunya".

Lo ha anunciado este martes en su intervención inicial en el Debate de Política General (DPG) en el Parlament, donde ha asegurado que estas estancias temporales se dirigirán a "estudiantes, pacientes hospitalarios y profesionales, entre otros".

Ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es "integrar todas las iniciativas existentes, universidades refugio, emergencias hospitalarias y programas de protección temporal", y que puedan estar coordinadas bajo una misma red de acogida integral, que garantice alojamiento, atención social, continuidad académica y espacios de integración comunitaria y cultural.

Illa ha detallado que impulsarán esta red en coordinación con la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (UB), la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, municipios, entidades culturales, colegios profesionales y el tejido social catalán.

Alto al fuego, ayuda humanitaria y paz

Illa ha criticado la "masacre injustificada" que se produjo hace dos años con el ataque terrorista de Hamás, así como el genocidio que considera que ha iniciado el gobierno de Israel contra el pueblo palestino, textualmente.

Ha exigido un alto al fuego real y efectivo, que se garantice la ayuda humanitaria y que haya un acuerdo justo de paz que permita una solución "de futuro en convivencia entre el Estado de Israel y el de Palestina".

El presidente catalán ha defendido que Catalunya "intensificará la ayuda humanitaria a Gaza y, cuando la situación lo permita", impulsará proyectos de cooperación para reconstruir los servicios esenciales, hospitales, escuelas y espacios sociales en la Franja.

2.000 MILLONES A COOPERACIÓN

Además, Illa se ha comprometido a invertir 2.000 millones de euros en el Presupuesto de 2026 a través de la Agència Catalana de Cooperació.

Illa ha arrancado su discurso celebrando la vuelta a Catalunya de la líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, tras haber sido deportada por Israel por participar en la Global Sumud Flotilla.

"Mi reconocimiento y respeto por el espíritu solidario de esta iniciativa", ha sostenido el presidente de la Generalitat, que ha destacado textualmente que Castillejo llegó este lunes sana y salva a Cataluña.