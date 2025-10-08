Illa propone aumentar a los 90.000 euros las multas por hacer grafittis en los trenes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el grupo parlamentario del PSC presentará una proposición de ley para aumentar a los 90.000 euros las multas por hacer grafittis en los trenes.

"Eso de pintar los trenes se ha acabado", ha subrayado Illa este miércoles en la réplica al líder del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, en el Debate de Política General (DPG), tras lo que ha deseado que los grupos de la Cámara catalana sean partidarios de esta medida.

Illa ha asegurado que espera que esta sanción sea "disuasoria", y ha defendido que los trenes son material público y no pueden circular con grafittis por motivos de seguridad.

Ha recordado que a principios del 2026 se pondrán en circulación en Catalunya progresivamente 110 trenes nuevos, y ha insistido en que se debe acabar con los grafittis y respetar el transporte público.

En su intervención, también ha destacado el papel del grupo del PSC en la Cámara catalana: "Encontrar puntos de acuerdo es lo que define a la política socialista, la buena política, en estos momentos", ha reivindicado.