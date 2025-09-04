El independentismo admite su fracaso: La ANC llama a manifestarse por la Diada pese a estar "dividido y desmotivado"

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentado este jueves el spot promocional de la manifestación que coorganiza con otras entidades por la Diada del 11 de septiembre, en el que llama a manifestarse y a llenar las calles pese a que el independentismo "ha quedado tocado, frustrado, dividido y desmotivado", informa en un comunicado.

El vídeo, que protagonizan varios bailarines, presenta a una mujer que recibe golpes, de forma figurada, tras escuchar declaraciones de distintos líderes políticos que ejemplificarían el declive del movimiento independentista.

Por ejemplo, se escucha al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hablando de normalización política en Catalunya, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntándose: "¿Está Catalunya mejor hoy que en el año 2017?", y al expresidente del PP José María Aznar asegurando que será Catalunya la que se rompería antes de que se rompiera España.

Tras esto, un grupo de personas "simbolizando el independentismo más combativo y que continúa luchando", levanta a la chica, y apela a los independentistas a movilizarse y reactivarse.

"Pongamos fin al expolio, garanticemos el futuro de la lengua, defendamos a la nación. Este 11-S, llenemos las calles por la independencia. ¡Tenemos más motivos que nunca!", concluye el spot.