Junqueras: "Estamos dispuestos a pactar con los abstencionistas, con Foc Nou y con todos"

Oriol Junqueras, expresidente de ERC, busca pactar e incluir en sus listas a miembros de Foc Nou de cara a la segunda vuelta del congreso de ERC del sábado 14 de diciembre. Así lo ha anunciado en una entrevista este lunes. En la primera vuelta, Junqueras resultó vencedor, aunque sin superar el umbral del 50%, lo que obliga al partido a repetir los comicios.

Ahora competirá por la presidencia contra Xavier Godàs, de Nova Esquerra Nacional. Hasta el 7 de diciembre, ambas candidaturas pueden incorporar miembros de la tercera vía descartada en la primera ronda: la candidatura de Helena Solà y Alfred Bosch, que obtuvo un 12,6% de los votos.

“Estamos dispuestos a todo”

Desde la candidatura de Junqueras han dejado abierta la posibilidad de reformar su lista. “¿Estamos dispuestos a integrar nuevos miembros? Sí y no. Estamos dispuestos a todo, a reconstruir tantas cosas como sea necesario”, ha afirmado.

Además, ha añadido: “Estamos dispuestos a pactar con los de la abstención, con Foc Nou y con todos”. Aunque sin confirmarlo explícitamente, Junqueras ha dejado entrever su disposición a negociar. “No descarto nada que sea útil para nuestro país”, subrayó.

En cuanto a contactos con Nova Esquerra Nacional, Junqueras ha señalado que su equipo está abierto al diálogo con todas las candidaturas y ha afirmado tener “amigos en todas partes”. Las reglas del congreso estipulan que tanto Militància Decidim, liderada por Junqueras, como Nova Esquerra Nacional, encabezada por Godàs, deben mantener al mismo candidato a la presidencia y conservar al menos el 50% de los integrantes de sus listas originales.

Por su parte, Foc Nou, liderada por Solà y Bosch, ha anunciado que cualquier decisión sobre pactos será colectiva y adoptada en asamblea. “Nos están cortejando mucho, pero tenemos un relato muy claro: queremos un cambio radical”, ha declarado Bosch en Els Matins de TV3. Foc Nou ha dejado claras sus exigencias para pactar: situar la independencia en el centro del discurso y abandonar los acuerdos “sistemáticos” con el PSC.

Presupuestos y alianzas

En cuanto a los presupuestos, Junqueras también ha dejado claro que no negociará con los socialistas si estos no cumplen los acuerdos previamente alcanzados, como la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o avances en materia de vivienda. “Si no cumplen, no aprobaremos los presupuestos. No pueden aspirar a nuevos acuerdos si incumplen los anteriores”, ha afirmado tajante.

Junqueras también ha valorado positivamente los resultados de la primera vuelta. “Empezamos muy solos, toda la dirección del partido estaba alineada con el otro bando. En estos meses hemos acumulado una fuerza extraordinaria”, ha asegurado.

Xavier Godàs también se ha pronunciado este lunes sobre posibles pactos. Ha calificado como un “insulto a la militancia” la posibilidad de repartirse cargos con Foc Nou en una hipotética alianza para derrotar a Junqueras, aunque se mostró abierto a dialogar con la lista liderada por Solà.