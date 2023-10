La justicia ordena readmitir e indemnizar a una empleada de una cafetería que fue despedida por orinar en utensilios de cocina

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminadoque el despido de una empleada de una cafetería en Barcelona, que fue despedida por realizar prácticas higiénicas inaceptables, fue improcedente debido a la vulneración de su intimidad. La trabajadora, cuya identidad se mantiene en reserva, fue despedida en octubre de 2018 después de que las cámaras de seguridad capturaran imágenes de ella orinando en recipientes de cocina, que luego se usaban para depositar utensilios y servir a los clientes.

El Juzgado Social número 14 de Barcelonaya había condenado a la empresa propietaria de la cafetería hace tres años, pero la empresa presentó un recurso ante el TSJC, que nuevamente ha desestimado la apelación. Las cámaras de seguridad se instalaron en el área del obrador sin previo aviso a los empleados, con el objetivo de investigar faltantes de dinero. Sin embargo, las imágenes revelaron prácticas poco higiénicas por parte de la empleada, quien utilizaba los recipientes para actos insalubres.

El TSJC consideró que la instalación de videovigilancia en el obrador, un área no pública, vulneró la intimidad de la empleada. La sentencia ordena la readmisión de la trabajadora y le otorga una indemnización de 25.350 euros por los salarios no percibidos desde la fecha de su despido hasta el presente. Es importante destacar que la sentencia no es definitiva y aún cabe la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Supremo. Además, la cafetería deberá considerar los costos de reemplazar los recipientes y utensilios afectados por las acciones de la empleada.