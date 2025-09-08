Mauricio Pochettino habla sobre la inseguridad en Barcelona: "ha ido a mucho peor"

Hace menos de un mes, el Ayuntamiento de Barcelona publicó la primera ola del Barómetro de la ciudad en 2025. En el informe se constató que la inseguridad había bajado del primer al segundo puesto como problema mayoritario para los barceloneses. Sin embargo, una gran cantidad de vecinos, especialmente de Ciutat Vella, Sant Martí y Montjuïc, creen que la inseguridad es la principal preocupación en Barcelona.

Sobre esta cuestión también ha hablado Mauricio Pochettino, el que fuera entrenador del R.C.D. Espanyol de Barcelona y de grandes estrellas como Leo Messi o Neymar en el PSG. Actualmente es el seleccionador nacional de EE.UU, y recientemente ha concedido una entrevista a Josep Pedrerol en El Cafelito.

Al ser preguntado sobre si la ciudad de Barcelona es insegura, Pochettino ha afirmado: "Veo cosas a través de las redes que me preocupan". El entrenador ha asegurado que la Barcelona que conoció cuando llegó "está muy lejos" de ser la de ahora, y cree que "ha ido a peor".

El argentino ha añadido que es una ciudad "mucho más insegura", y ha concluido añadiendo que "me recuerda un poco a lo que fue Argentina en su momento".