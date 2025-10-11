Los Mossos desmantelan un punto de venta de droga en la Mina y detienen a 3 personas

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un punto de venta de droga en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y han detenido a tres personas En este dispositivo, que tuvo lugar el pasado 8 de octubre, los agentes detuvieron a dos hombres de 61 y 31 años, y a una mujer de 30 como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, ha informado este sábado el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

La investigación se inició a mediados de julio, tras detectarse un punto de venta de droga al por menor en la calle Astronàutica, en el barrio de la Mina.

Los agentes comprobaron que el vendedor seguía un modus operandi repetitivo: contactaba con compradores que se acercaban a la calle, recibía el dinero, entraba solo en el local, cogía la dosis -principalmente cocaína y heroína- y posteriormente la entregaba al comprador.

Los dos responsables del negocio facilitaban diariamente a este vendedor la cantidad de droga que consideraban necesaria para la jornada y, en caso de agotarse, le suministraban más mercancía.

Una vez finalizada la investigación, el 8 de octubre se realizaron dos entradas y registros bajo mandato judicial: una en el local donde se vendía la droga y otra en el domicilio de los dos responsables, también situado en el barrio de la Mina.

Durante la actuación, la policía intervino 34,13 gramos de cocaína, 2.500 euros en efectivo, tres armas de fuego simuladas y dos armas blancas. Los tres detenidos pasaron a disposición judicial el 10 de octubre en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Badalona.