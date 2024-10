Mujeres víctimas de una violación atacan al periodista de TV3 Joel Díaz por su "broma" pederasta y machista sobre la hija menor de Sílvia Orriols (Aliança Catalana)

Joel Diaz, colaborador de TV3, volvió a provocar polémica por sus comentarios esta misma semana. Ocurrió en el podcast La Sotana. Salió el tema del nombre de los hijos de la dipuatda y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Una de las hijas se llama Violant, que procede de violeta y que es un nombre tradicional con siglos de antigüedad, pero que ofrece la posibilidad de un juego de palabras peligroso con su significado en castellano, "violando". Díaz comentó lo siguiente "Violant es un gerundio. Están violando a la Violant". Un supuesto chiste que no hizo gracia ni sus propios compañeros de programa. Sin embargo, la polémica no se quedó aquí, porque La red social X, antes Twitter, se llenó como pocas veces de respuestos llenas de indignación.

Destacaron varias de mujeres víctimas de una violación que criticaron con dureza la "broma". Lógicamente también hubo indignación por el carácter pedófilo del comentario, por no saber que Violant és un nombre tradicional catalán y por desconocer que es nombre de niña. "No sabía que era nombre de niña", intentó excusarse Díaz, dando a entender que no pasaría nada si fuera nombre de niño.