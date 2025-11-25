El mural de la Generalitat con el que busca recuperar los derechos democráticos tras la muerte de Franco

El Govern ha inaugurado este martes en el Arxiu Nacional de Catalunya el mural 'Les parets criden: Franco es mort!' creado por la alumna de la Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat (Barcelona), Ainara Borrego, como parte de las actividades impulsadas para conmemorar la recuperación de los derechos y libertades democráticas tras la muerte de Franco, hace ahora 50 años, informa el Govern en un comunicado.

Al acto han asistido el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló; la directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva; el director general del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura, Joaquim Borràs y otras autoridades, además de la autora del proyecto y estudiantes de la escuela que participaron en el proceso de creación.

Mediante un lenguaje visual próximo al público joven, el proyecto busca transmitir la fuerza cívica y colectiva de las numerosas movilizaciones que, desde la sociedad catalana, se impulsaron para reclamar el retorno de la libertad, la justicia y la democracia tras la muerte del dictador.