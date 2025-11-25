Acceso

Cataluña

HIstoria

El mural de la Generalitat con el que busca recuperar los derechos democráticos tras la muerte de Franco

El proyecto busca transmitir la fuerza cívica y colectiva de las numerosas movilizaciones

Fotografía de archivo (años 60) de Francisco Franco.
Fotografía de archivo (años 60) de Francisco Franco.Agencia EFE
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

El Govern ha inaugurado este martes en el Arxiu Nacional de Catalunya el mural 'Les parets criden: Franco es mort!' creado por la alumna de la Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat (Barcelona), Ainara Borrego, como parte de las actividades impulsadas para conmemorar la recuperación de los derechos y libertades democráticas tras la muerte de Franco, hace ahora 50 años, informa el Govern en un comunicado.

Al acto han asistido el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló; la directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva; el director general del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura, Joaquim Borràs y otras autoridades, además de la autora del proyecto y estudiantes de la escuela que participaron en el proceso de creación.

Mediante un lenguaje visual próximo al público joven, el proyecto busca transmitir la fuerza cívica y colectiva de las numerosas movilizaciones que, desde la sociedad catalana, se impulsaron para reclamar el retorno de la libertad, la justicia y la democracia tras la muerte del dictador.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas