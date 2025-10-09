El Parlament pide una financiación de la dependencia basada en "el alto coste de vida" en Cataluña

El Parlament ha pedido al Govern que reclame al Estado un modelo de financiación de la dependencia "basado en el alto coste de vida" en Cataluña, un modelo que gestione plenamente la Generalitat.

Se trata de un punto de una moción de ERC que ha prosperado en el pleno con los votos a favor de los republicanos, de Junts, de la CUP y de Aliança Catalana; la abstención de PSC-Units y Comuns, y el voto en contra de PP y Vox.

La cámara también ha aprobado otro punto del mismo texto de ERC que insta al Ejecutivo de Salvador Illa a garantizar que cualquier reforma legislativa estatal en materia de dependencia y discapacidad respete plenamente el Estatut y vaya acompañada de una memoria económica para asegurar una "financiación adecuada" para Cataluña.

Asimismo, el pleno ha constatado la "infrafinanciación estructural del sistema de dependencia" por parte del Estado y el incumplimiento reiterado del compromiso de financiar el 50% del coste del sistema.

El Parlament también ha exigido al Govern que durante esta legislatura se desarrolle un sistema de evaluación y mejora continua de los servicios sociales y de dependencia con indicadores públicos y accesibles.