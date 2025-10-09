El Parlament pide al Govern presentar un plan de impulso del catalán en el ámbito digital con los votos del PSC

El Parlament ha pedido al Govern que presente en un plan de impulso del catalán en el ámbito digital y tecnológico antes de que acabe el año ante la Comisión de Política Lingüística.

Se trata de una moción de Junts, que ha prosperado con los apoyos de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana, el voto en contra de PP y Vox, y también ha reclamado que este plan cuente con "calendario, medidas anuales, indicadores claros y objetivos cuantificables por compañía tecnológica".

Además, el texto ha reclamado que el Govern presente semestralmente en Comisión los avances conseguidos en las principales empresas tecnológicas internacionales, como Meta, Google, Microsoft, LinkedIn, Netflix y Disney+, así como un informe de seguimiento y evolución de la incorporación del catalán en cada una de ellas.