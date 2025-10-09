El Parlament reclama un Pacte Nacional para la Industria para que alcance el 25% del PIB en 2030

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves instar al Govern a poner en marcha un Pacte Nacional para la Industria 2026-2030 para que este sector alcance el 25% del PIB catalán en 2030.

Se trata de un punto de una moción presentada por ERC, que ha contado en con apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns, CUP y AC, la abstención de Junts y el voto en contra de PP y Vox, y que propone en otro punto que este contemple la "participación activa" de los sectores implicados, agentes sociales, sindicatos, cooperativas, entidades ecologistas y los municipios.

Otra moción aprobada sobre este Pacto Nacional, en este caso de Junts, señala algunos de los objetivos que debe incluir: incrementar las exportaciones, reducir la falta de personal calificado en empresas del sector, así como los plazos de apertura o ampliación de actividades industriales, mejorar la productividad y los salarios medios, transformar el sector potenciando las políticas digitales y atraer grandes inversiones extranjeras.