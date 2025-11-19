El Parlament valida una agencia que integra servicios sociales, sanitarios y comunitarios

El Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles la Ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya (Agaiss-Cat), que busca la coordinación entre el ámbito sanitario, el social y los entes locales, tras los votos a favor de los grupos de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, la abstención del PP y el voto en contra de la CUP, Vox y Aliança Catalana (AC). La medida, impulsada por la Conselleria de Salud y la de Derechos Sociales, entrará en funcionamiento dentro de un año y estará operativa en dos.

"Esta integración se trata de coordinar los sistemas existentes y hacer menos burocráticos los procedimientos. Dispondremos de un marco legal, que facilitará crear un plan único para cada persona basado en sus necesidades, un equipo profesional y un modelo informativo más ágil, para interoperar entre el sistema social y sanitario", ha afirmado la consellera de Salud, Olga Pané, quien entiende que la propulsión de este modelo no implica crear un nuevo sistema.

Por su parte, Mónica Martínez, consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, ha sentenciado que esta ley es "un paso necesario para llegar a la excelencia" en la autonomía, así como para "abrir una nueva etapa en el sistema de salud y derechos sociales". "Pondremos a las personas en el centro del sistema y haremos que las instituciones y los departamentos se adapten a sus necesidades. Así, se dejará de entender a la persona como alguien que solo tiene una necesidad social o de salud", ha añadido sobre una medida que pondrá a Cataluña "al frente de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)".

Los sistemas de salud estamos dando una respuesta poco coordinada y eso tiene un impacto en el bienestar de las personas. Hace que haya muchas necesidades sin respuesta. La incidencia de dependencia o problemas de movilidad afecta a un 25% a las personas mayores de 65 años. En Cataluña, hay más de un millón y medio en este sector: un 19% de la población. En siete años, superaremos el 24%. Cada incremento del 1% de las personas mayores de 65 años supone 147 millones de euros solo de factura sanitaria. Entre los de 65 y 89 años, el 85% de las personas que tienen acceso a la sanidad privada, acaban recurriendo a la sanidad pública. La esperanza de vida crece, pero la esperanza de vida con buena salud está estancada: las mujeres con 65 años y las mujeres con 66.

