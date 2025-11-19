Vídeo: el enganchón cara a cara entre Jové, líder de ERC, y Alícia Romero por “burlarse” del procés

La sesión de control al Govern de Salvador Illa de este miércoles en el Parlament de Cataluña dejó una de las imágenes políticas de la jornada: el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, bajando de su escaño para reprochar cara a cara a la consellera de Economia i Hisenda, Alícia Romero (del PSC), que “frivolizara” con el procés durante un rifirrafe con Junts. El gesto, captado por las cámaras del hemiciclo, evidenció la incomodidad de ERC ante el tono empleado por la consellera socialista.

El episodio se desencadenó tras una intervención del diputado de Junts, Antoni Castellà, que criticó el retraso del Govern en presentar el nuevo modelo de financiación y en incumplir los plazos anunciados. En su respuesta, Romero recordó, con burla, que “escuché a algunos diputados decir que en 18 meses seríamos independientes y me parece que ya llevamos algunos cuantos años y esto no ha sido así”, en alusión al compromiso que marcó el independentismo en 2015.

La consellera defendía que los retrasos son “habituales” en política, especialmente cuando se negocia una cuestión “tan compleja” como la financiación autonómica. Pero su referencia burlesca al procés encendió al diputado posconvergente, que la acusó de comparar la independencia con una reforma del sistema fiscal. “Nosotros prometimos un referéndum, lo hicimos y lo ganamos”, afirmó Castellà, reivindicando la victoria del 1-O.

Jové interviene: “No frivolice con el 1-O”

Lo que no esperaba Romero es que su réplica también sentara mal en ERC. Nada más terminar la intervención, Jové se levantó, golpeó suavemente dos veces el escaño vacío del president Salvador Illa y, señalando a la consellera, le trasladó su malestar. Según ha trascendido, el dirigente de ERC le reprochó que utilizara el 1-O como munición política para enfrentarse a Junts: “No frivolice con el procés para pelearse con Junts”.

La escena descolocó al Govern. Tanto Romero como la consellera de Interior, Núria Parlon, mostraron visiblemente su sorpresa ante la reprimenda pública del líder parlamentario republicano.

La tensión no se limitó al comentario sobre los “18 meses”. En su última intervención, Romero volvió a citar el otoño de 2017: “En 2017 empezaron con esto e hicieron un referéndum, pero no hubo ningún beneficio para Cataluña ni en competencias ni en recursos”. Una frase que reforzó la incomodidad en las filas republicanas, muy sensibles a cualquier deslegitimación del 1-O, especialmente en plena negociación sobre financiación.

Tanto Junts como ERC consideran que el actual gobierno de la Generalitat, es el "más españolista de la historia", y creen que Salvador Illa es portavoz de Pedro Sánchez y ha convertido a la Generalitat en una sucursal de La Moncloa.