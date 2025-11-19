Esta calle comercial de Barcelona es la más cara de toda España, y la 16ª a nivel mundial

Un año más, Paseo de Gracia, en Barcelona, consolida su liderazgo como la calle comercial más cara de España, con un alquiler de 3.420 euros por metro cuadrado al año (285 euros mensuales). Le siguen de cerca las madrileñas Serrano, con 3.300 euros (275 euros al mes), y Gran Vía, con 3.120 euros (260 euros mensuales), según el informe Main Streets Across the World de Cushman & Wakefield.

El estudio, que examina los precios de alquiler en las principales arterias comerciales de 92 ciudades del mundo, coloca a Paseo de Gràcia en el puesto 16 a nivel global, tras registrar un incremento del 8% interanual. La firma destaca que se trata de una de las zonas comerciales más emblemáticas y exclusivas del panorama internacional.

En la calle Serrano también se produjo un repunte del 8% respecto al ejercicio anterior, impulsado por la llegada de importantes marcas internacionales. Gran Vía, por su parte, supera este año a Portal de l'Àngel en Barcelona, con quien compartía posición en la pasada edición

Escasez de oferta

Rob Travers, ‘head of EMEA retail’ de Cushman & Wakefield, atribuye este crecimiento en España a la fuerte competencia generada por la falta de locales disponibles en las áreas más demandadas. En Serrano prácticamente no queda oferta, y en Paseo de Gràcia la disponibilidad apenas llega al 3%. Esta falta de espacios explica por qué las calles más prestigiosas siguen siendo “el escaparate global más potente para diferenciarse y crear experiencia de marca”, según la consultora.

Portal de l’Àngel baja ahora a la cuarta posición, que comparte con José Ortega y Gasset y Preciados, ambas en Madrid, con rentas ‘prime’ de 3.060 euros por metro cuadrado al año (255 euros mensuales).

Tras ellas se sitúan Marqués de Larios, en Málaga (2.640 €/m²/año); Fuencarral, en Madrid (2.160 €); Colón, en Valencia (1.800 €); Tetuán, en Sevilla (1.680 €); Gran Vía, en Bilbao (1.620 €); y Goya, en Madrid (1.560 €).