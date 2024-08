El peor restaurante de Barcelona, según Tripadvisor

Barcelona es un referente gastronómico, con algunos restaurantes con varias estrellas Michelin a sus espaldas. Muchos clientes de estos establecimientos tratan de encontrar la mejor mesa gracias a las críticas que dejan los usuarios en algunas plataformas, como es el caso de Tripadvisor. Pero, igual que hay buenas reseñas, también están las negativas, las que vienen a decirnos que el rato pasado en ese restaurante no ha sido el mejor. Cabe entonces preguntarse: cuál es el peor restaurante de Barcelona.

Acudamos a Tripadvisor, una plataforma que cuenta con miles de reseñas escritas por usuarios de todo el mundo. Será entonces cuando veamos que existe un establecimiento que se lleva la palma en cuanto a recepción de críticas pésimas, aunque la cosa está bastante disputada con un par de locales situados en las Ramblas. El desgraciadamente ganador en cuanto a peor restaurante de Barcelona es el Trabucaire, situado frente a la Sagrada Familia, es decir, en uno de los emplazamientos más turísticos de la ciudad.

Los usuarios cuestionan especialmente los precios del local. Por ejemplo, un cliente hace dos semanas escribió en Tripadvisor que “engañan con los precios. Una caña 6,5 € cuando una ración de patatas cuesta 7 €. Se podría llamar la taberna de Curro Jiménez. Y además con prepotencia por parte de los encargados”. En este sentido, otro cliente, apuntó que “este sitio es carísimo. No lo aconsejo, desde siempre el mas caro de la zona., se aprovechan de los turistas, 2 cafés con leche 9.40”.

La atención que reciben los clientes tampoco sale muy bien parada, siempre según los comentarios en Tripadvisor. Uno de ellos añade que “un bar cutre, lentos y carísimo. Pedimos un cacaolat frío y nos lo trajeron caliente. No reclamé porque todos podemos equivocarnos pero ahora me arrepiento. El pincho de tortilla no valía nada y tardaron en traerla. Desprecio mejor no hablar: 5,50 por el cacaolat, 6,50 por una caña y 7,50 por la tapa de tortilla”.

El nombre del local también se presta a estas reseñas como la que dice que es “la cueva de Alibaba y los cuarenta trabucaires. Trabucazo al bolsillo en un desayuno. Dos cafés, dos croissant y un zumo de botellín, 20 eurazos. Y encima una atención pésima. No pares, sigue de largo, cerca tienes otras opciones bastante mejores”.