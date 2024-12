Pepe Serrano: "La gripe está infravalorada: no solo afecta a enfermos y mayores"

Hace ya unas semanas que la campaña de la gripe en Cataluña está activa y en el marco de la misma se promueve la vacunación de los niños entre los 6 y los 56 meses. Sin embargo, para el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, lo recomendable sería ampliar la cobertura de la misma a otros grupos de edad. Así lo indica Pepe Serrano, miembro del Comité Asesor.

¿La gripe es una infección infravalorada? ¿Cuáles son las principales complicaciones asociadas a la misma?

Es una enfermedad clarísimamente infravalorada por muchos aspectos. Por un lado, no se le ha dado la importancia que tiene en cuanto a carga de enfermedad porque afecta a todas las edades y durante mucho tiempo hemos considerado que únicamente afectaba a los más mayores. Pero no es tan solo que la gripe afecta a gran parte de la población en carga de enfermedad, sino que además esta afectación puede ser grave y comportar hospitalizaciones. Sobre las principales complicaciones asociadas a esta enfermedad, está cada vez más demostrada la relación entre la gripe y la aparición posterior de neumonías. Es una realidad que desencadena otras enfermedades infecciosas y en adultos se relaciona también con el ictus y los infartos. En España, la tasa de hospitalización de menores de un año debido a la gripe es de 38 cada 100.000 habitantes y, en cuanto a niños de entre 5 a 14 años, de unos 5. En este sentido, indicar que, pese a lo que muchos piensan, la gripe no es una enfermedad que afecta a quienes tienen una patología previa o concomitante, sino que sabemos que el 75% de los niños que ingresan no tenían ningún factor de riesgo.

¿Por qué es importante vacunar a los niños entre los 6 y los 59 meses? ¿Es este un colectivo de riesgo? ¿Dentro de esta horquilla, hay alguna edad en la que los niños son más vulnerables?

Es importante porque hay tres datos que tenemos claros: uno de ellos es que gran cantidad de niños cogen la infección y el segundo, que la cogen en el espacio tiempo antes de que pase a los adultos, es decir que son el motor de transmisión. En tercer lugar, los niños son los que pueden contagiarla a otras personas vulnerables de su entorno, como a mayores con inmunidad debilitada, a compañeros de la escuela con alguna enfermedad que genere inmunodeficiencia o a personas sanas a quienes se les complique la gripe. De ahí la insistencia acerca de la importancia de vacunar a la población infantil y adolescente. Por último, sobre a qué edad son los niños más vulnerables, decir que cuanto más pequeños son más importante es la infección, sobre todo en aquellos con factores de riesgo.

En este sentido, cabría pensar que los bebés menores de 6 meses son un colectivo de riesgo, sin embargo su vacunación no está aconsejada. ¿Por qué?

El motivo es que la ficha técnica de la vacuna no lo permite y no se puede aplicar vacunas y medicamentos fuera de lo que permite dicha ficha, la cual pone como corte para empezar a vacunar los seis meses. Pero hay que tener en cuenta que, al nacer, un bebé está protegido si su madre está vacunada, de ahí la recomendación de que todas las embarazadas deberían vacunarse. De esta manera, la madre genera anticuerpos durante la gestación, unos anticuerpos que transmite al bebé a través de la placenta y así el neonato cuenta con dos factores de inmunización: por un lado la madre está inmunizada, con lo que no habrá riesgo de contagio por ella, y por el otro, ésta le transmite los anticuerpos.

Desde la Asociación Española de Pediatría recomiendan ampliar la cobertura de la vacuna de hasta los 18 años. ¿Por qué?

Consideramos que la carga de enfermedad es casi igual durante toda la infancia por lo que habría que ampliar el rango de edad. Además, creemos que el hecho de no discriminar por edades favorecería la vacunación infantil, aumentando así la tasa. Si vacunamos a los niños y adolescentes, la gente se animará más a vacunar, mientras que si solo lo hacemos para una franja de edad, provoca rá desconcierto entre la población, que entonces llevará menos a sus hijos a que se vacunen. Es más fácil de entender si la recomendación es generalizada.

¿Qué niveles de vacunación se están registrando en Cataluña entre la población infantil?

En Cataluña, en la temporada 2023-24 estábamos sobre un 27%, tanto en enfermos de riesgo como en niños de los 6 a los 59 meses. En lo que llevamos de la temporada 2024-25, vamos por un 16%. El caso es que existe cierta reticencia a la vacunación porque hace poco que se ha incluido la recomendación y porque ésta no es considerada una vacuna obligatoria en el calendario vacunal, cuando la única diferencia respecto a otras es que se ha de poner cada año y hay que hacerlo en un periodo concreto del año. Además, también influye el hecho de que durante muchos años se ha considerado una vacuna para las personas mayores y ahora cuesta asumir que también es recomendable vacunar a los más pequeños: a los niños y a los adolescentes.

¿Qué diría a quienes descartan vacunar a sus hijos de la gripe? ¿Qué riesgos o efectos secundarios lleva asociados la vacuna?

Los riesgos asociados a la vacuna son los de cualquier otra vacuna. A lo sumo deja un poco de dolor o molestia en la parte que se aplica durante las 24 o 48 horas posteriores a la vacunación. Además, puede producir algo de fiebre, pero ésta cede con paracetamol o ibuprofeno. A quienes descartan vacunar de la gripe a sus hijos les diría que busquen fuentes de información fiables y les recordaría que vacunándoles no solo les están protegiendo a ellos, sino que también están protegiendo a su entorno. Además, esto es algo que recomiendan las autoridades sanitarias y científicas, que son fuentes fiables de conocimiento.