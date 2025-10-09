El PP pide explicaciones a Collboni por Coronas: "Algunos se permiten el lujo de cobrar sin ir a trabajar"

Jordi Coronas, concejal del Ayuntamiento de Barcelona por ERC, aseguró ayer que no renunciará al salario público que ha recibido durante estos días. "Sí, los cobraré", respondió Coronas ante la pregunta de si cobraría por los 35 días en los que estuvo con la Flotilla. El miembro de ERC añadió que no pidió una excedencia para el viaje.

Ante esta situación, el líder del PP en el consistorio barcelonés, Daniel Sirera, ha pedido explicaciones al gobierno municipal para conocer qué trámites ha realizado el concejal de ERC, Jordi Coronas, con el fin de poder ausentarse durante 35 días para participar en la Flotilla a Gaza.

"Queremos saber qué informes técnicos, jurídicos o de intervención se han emitido que justifiquen la compatibilidad entre la ausencia del concejal en el Ayuntamiento y la percepción de su sueldo municipal durante el período de participación en dicha iniciativa", ha señalado Sirera.

Además, el líder popular ha criticado que Coronas "ha abandonado sus obligaciones como concejal, faltando al pleno, a las comisiones y llegando incluso a dejar sin oficiar las bodas de dos parejas a las que ya tenía asignadas". "Mientras muchos barceloneses hacen esfuerzos para pagar el IRPF o la cuota de autónomos, algunos se permiten el lujo de cobrar sin ir a trabajar", ha concluido Sirera.