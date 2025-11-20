El plan de Cataluña para reducir la siniestralidad en la AP-7: más radares y reducción de la velocidad

Reducción de la velocidad, macrocontroles en vehículos pesados, prohibiciones de adelanto y más formación para los conductores de camiones provenientes de la Unión Europea. Estas son algunas de las medidas que incluye el plan de actuación, presentado este jueves por la consellera de Interior, Nuria Parlon, para reducir la siniestralidad en la AP-7 en Terres de l'Ebre.

La consellera ha explicado en rueda de prensa que los turismos tendrán como límite de velocidad los 100 km/h y los camiones 80 km/h en el tramo que va de Calafat a Amposta. En concreto, entre los kilómetros 288 hasta el 332, en sentido sur. Este es un tramo en el que “se producen la mayoría de accidentes”, según Parlon.

Este año, la AP-7 es la vía que concentra más siniestralidad con 15 víctimas mortales, —más del doble que el año pasado— el 66% de las cuales ocurren en la demarcación de Tarragona. Además, en 2025, en las carreteras catalanas han muerto diez conductores: el doble que en 2024. En este sentido, el Servei de Trànsit ha informado que en una semana detectó 90 incumplimientos de 5.000 de los vehículos que pasan por este punto.

Nuevos radares

Además, la consellera ha asegura que se incorporarán seis nuevos radares en línea —los de caja naranja— y se reforzará la vigilancia con diez nuevos sistemas DSRC para hacer “controles dinámicos” y detectar infracciones. Especialmente, aquellas vinculadas a la fatiga: salidas de vía, vuelcos o descarrilamientos. Los sistemas inteligentes también permitirán controlar prohibiciones de adelantamiento en el tramo del Ebre.

“Esperemos tener un impacto con las medidas en la gestión de tráfico, reducir el número de accidentes mortales y rebajar la siniestralidad asociada a los vehículos pesados”, ha comentado Parlon que también espera que estas medidas sirvan para reducir efectos colaterales de la siniestralidad como el volumen de congestiones y retenciones.

Desde este lunes, Lamiel ha comentado que en el Ebre están instalados los sistemas de radares en línea, que llevan asociados el control de velocidad. En carretera, Trànsit ha confirmado que esta trabajando con la delegación del Ministerio en Cataluña para “hacer zonas de control”, donde se colocarán señalizaciones luminosas.

Formación a conductores extranjeros

El nuevo plan contempla hacer una formación específica a los conductores extranjeros de vehículos pesados. Al respecto, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha comentado que esta propuesta tendrá parte teórica y práctica. Por su parte, Parlon ha subrayado que se aplicará a partir del próximo año y significará "un coste aproximado de 200.000 euros”.

Sobre el control de la siniestralidad, Parlon también ha manifestado la importancia de los “controles de ITV en las carreteras”. La consellera, al respecto, ha comentado que un 45% de los vehículos que se les ha hecho un control de este tipo en carretera presentan algún tipo de defecto: “No todos son graves, pero es un porcentaje suficientemente elevado para poner atención”, ha asegurado.

Por otro lado, la subjefa de la División de Trànsit de los Mossos d'Esquadra, Vanessa Bohé, ha recalcado que desde el mes de febrero han aumentado los controles de pruebas de droga en carretera: “Se ha dado un incremento del 26% de conductores en pruebas de drogas y un 47% en distracciones”.