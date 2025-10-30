Podrías tenerla y no saberlo: la vacunación contra esta enfermedad en Cataluña ha crecido un 32% en un mes

La vacunación contra la gripe ha registrado un crecimiento histórico en Cataluña. En apenas cinco semanas de campaña, se han administrado 726.549 dosis, lo que supone un aumento del 32% respecto al año anterior, según ha informado la Conselleria de Salud. El incremento equivale a 175.024 personas más inmunizadas, un dato que confirma el éxito de las campañas de vacunación en Cataluña y la buena acogida entre los grupos de riesgo.

Desde el inicio de la campaña el pasado 22 de septiembre, el número de dosis administradas ha aumentado día a día. Durante las dos primeras semanas se registraron 4.000 vacunas más diarias y en las dos últimas, 9.000 adicionales, coincidiendo con la ampliación de la cobertura a personas mayores de 60 años. “El incremento medio de 7.000 vacunados al día tendrá un impacto muy relevante en la salud pública”, señaló el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, ante la Comisión de Salud del Parlament.

Éxito de la vacunación combinada

Además de la vacunación contra la gripe, la campaña también ha impulsado la vacunación contra la Covid-19, con un total de 483.452 personas inmunizadas, lo que representa un incremento del 20% respecto al año anterior. En la mayoría de los casos, ambas vacunas se administran simultáneamente: el 51% de las dosis son programadas con cita previa, el 32% se realizan de forma oportunista y el 17% de manera espontánea.

Estas cifras demuestran que la vacunación conjunta es una herramienta eficaz para proteger la salud pública y reducir el impacto de los virus respiratorios en los meses de invierno.

Cobertura por grupos de edad

La campaña de vacunación en Cataluña ha logrado una cobertura del 45% entre los mayores de 80 años y del 27% en el grupo de 70 a 79 años, superando los registros del año pasado (22% y 38%, respectivamente). Entre los niños de entre 6 y 59 meses, la cobertura de la vacuna contra la gripe ha pasado del 16% al 21%, un incremento significativo en un grupo clave para la prevención comunitaria.

El Departament de Salut recuerda que vacunarse contra la gripe sigue siendo la mejor forma de protegerse ante posibles complicaciones, especialmente entre personas mayores, embarazadas o con enfermedades crónicas. La campaña de vacunación en Cataluña continuará activa en las próximas semanas para reforzar la inmunidad antes del pico de contagios previsto para diciembre.