Los CDR resucitan para boicotear la investidura de Illa

Mientras las negociaciones entre ERC y PSC por la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat avanzan -y la fecha límite impuesta por los republicanos, el final del mes de julio, se acerca-, algunas organizaciones independentistas como el Comité de Defensa de la República (CDR) ya han querido hacer saber a la cúpula de ERC que su decisión "no es compartida por el independentismo". Al grito de "no más pactos con el 155" -en alusión al artículo de la Constitución que cesó al Govern que promulgó el referéndum ilegal del 1 de octubre, apoyado por los socialistas, entonces en la oposición-, alrededor de veinte militantes han protestado esta mañana en las puertas de la sede republicana de Barcelona, en la calle Calàbria del Eixample. "Nuestro voto no os legitima para pactar con el 155", podía leerse en la pancarta de uno de los manifestantes, que no han conseguido entrar en el edificio. Como recuerda ERC, la última palabra sobre el acuerdo de investidura la tendrá su militancia, por lo que incluso en el caso de que la secretaria general y presidenta en funciones, Marta Rovira, valide la alianza, la probabilidad de que el pacto no prospere, como ha recordado esta mañana el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, "es probable". Espacios mediáticos próximos a Junts y otros destacados líderes independentistas como Lluís Llach, ahora presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), también se han posicionado "radicalmente en contra" del apoyo de los republicanos a un Govern socialista, y es que la mayoría del independentismo, por lo que parece y pese a que las perspectivas no son especialmente mejores a los resultados del 12-M, como recuerda hoy el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), parece insistir en volver a las urnas, algo que sucederá, si no hay presidente antes del próximo 26 de agosto, el domingo 13 de octubre.