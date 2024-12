El PSC responde a Puigdemont por su ataque a Sánchez: "Se vuelve a equivocar plenamente"

La portavoz y número dos de la ejecutiva del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que "Puigdemont se equivoca" con su petición de someter a Pedro Sánchez a una moción de confianza por "no ser de fiar".

"Junts y Puigdemont se vuelven a equivocar, porque en este momento lo que piden los ciudadanos catalanes es justamente decisiones que generen estabilidad y prosperidad, por lo tanto, política constructiva y útil. Es un error y es una equivocación plena", ha afirmado Moret en una rueda de prensa.

La portavoz ha aludido al difícil contexto geopolítico provocado por la crisis en Siria: "la propuesta de Junts no es adecuada, pero en este contexto de inestabilidad geopolítica por Siria y nacional, es menos oportuna que nunca, pues tenemos que trabajar todos juntos para generar estabiliad y prosperidad", ha dicho la socialista, quien ha afirmado que "su propuesta provoca justamente lo contrario, inestabilidad, retroceso e incertezas".

Además, Moret ha asegurado "no entender" la decisión de los independentistas, pues las relaciones entre PSC y Junts, según ella, "son de diálogo estable, y estábamos avanzando bien en diferentes acuerdos". Del mismo modo, ha asegurado que no han hablado con Puigdemont, por lo que, ha vuelto a recalcar, no entienden su decisión.