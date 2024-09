Rovira señala a Junqueras: "Se están utilizando los carteles para embarrar el Congreso"

Esta mañana han salido a la luz en varios medios de comunicación una serie de conversaciones de WhatsApp en las que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, animaba a buscar "votos de solidaridad" al destaparse una campaña contra Ernest Maragall, candidato republicano a la alcaldía de Barcelona, en marzo de 2023, consistente en la pegada de una serie de carteles insinuando la incapacidad del dirigente para dirigir el Ayuntamiento de la capital catalana y comparándole con su hermano Pasqual, exalcalde de la ciudad, que sufre de demencia. Más de un año después de aquella conversación se conoció que la campaña provenía de la propia formación, concretamente de una estructura paralela que se dedicaba a este tipo de actos difamatorios contra propios y extraños, algo que todavía está en manos de investigaciones internas del partido y que ya se llevó por delante, hace unos meses, a varios miembros destacados del partido como Sergi Sabrià, que dimitió de sus cargos tanto en ERC como en el Govern. Durante la mañana, muy intensa en la sede de ERC, también se han publicado mensajes de Rovira en los que presuntamente la dirigente admite conocer, en enero de 2024, la existencia de esta estructura B del partido.

La portavoz y secretaria general adjunta, Marta Vilalta, que ha ofrecido una rueda de prensa para explicar los miembros del comité de seguimiento del acuerdo de investidura, ha explicado que se trata de "mensajes privados" y ha "reiterado" sus "disculpas" a Maragall y a su familia. Vilalta, no obstante, ha sido la primera representante del partido en vincular estas informaciones con el proceso congresual que viven los republicanos: "No todo se vale para ganar", ha dicho a este respecto la dirigente. En este sentido, horas más tarde, la propia Rovira ha querido "romper el silencio" y ha publicado una carta en su perfil de X, denunciando "filtraciones intencionadas" y lamentando que se esté "utilizando el caso" para "construir una realidad que no es cierta". Pese a que la secretaria general no formará parte oficialmente de ninguna candidatura en el Congreso de ERC del 30 de noviembre, el proyecto Nova Esquerra Nacional ha sido tildado de "rovirista" en contraposición a la que representa el expresidente del partido, Oriol Junqueras, a quien ha señalado en su misiva. "Solo se filtra una parte, y se está orquestando una campaña para dejar a una candidatura como culpable y a la otra como inocente", ha concluido Rovira, negando por completo su conocimiento de esta estructura paralela y asegurando sentir "impotencia" ante lo publicado en la jornada de hoy.