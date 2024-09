Salud llama a vacunar de polio a niños no inmunizados

El Departamento de Salud de la Generalitat enviará la próxima semana mensajes SMS a familias para vacunar de la polio a los niños de 6 a 8 años que no tengan aún la segunda dosis, después de detectar este virus en aguas residuales de la depuradora del Besòs.

Según el Departamento de Salud, son 25.000 las familias de niños a los que se les enviará el SMS, lo que corresponde a los menores de 6, 7 y 8 años que no tienen aún la dosis de refuerzo, si bien esta dosis esta incluida en el calendario vacunal y se inocula siempre en la revisión pediátrica de los 6 años. En todo caso, que no tengan la dosis de refuerzo no significa que estén desprotegidos, porque tienen la primovacunación, que se administra en tres dosis durante los primeros meses de vida: la primera vacunación son tres dosis en los primeros meses y el refuerzo es a los 6 años, por lo que también le llaman cuarta dosis.

Los análisis microbiológicos rutinarios en la depuradora del Besòs han mostrado la presencia de poliovirus circulante en aguas residuales, por lo que el Departamento de Salud ha comenzado a investigar si hay personas infectadas en el área metropolitana de Barcelona, pese a que no hay afectación en el agua de boca.

Según ha avanzado "El Periódico" y han confirmado a EFE fuentes del Departamento de Salud, a partir del hallazgo de este virus la Gerencia Territorial de Barcelona ha ordenado reforzar la vacunación, especialmente en las segundas dosis a los niños.

En Cataluña, la tasa de vacunación de polio en primera dosis, que se inocula a en los primeros meses de vida, es muy alta, hasta el 95,7 %. Pero la segunda dosis, que se pincha a los seis años, ya no es tan elevada, pues es del 80 %. De ahí que el Departamento de Salud inicie este envío de mensajes para que insistir en que se vacunen los niños que no tengan la segunda dosis, por precaución.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, ha explicado que se está buscando si hay casos en el área metropolitana, habida cuenta de que la presencia del virus en aguas residuales es indicativo de que alguna persona puede estar infectada, ya que está presente en las excreciones. En todo caso, Fernández ha dejado claro que se puede beber agua del grifo "sin ningún tipo de problema", porque el virus se ha encontrado en aguas residuales.

El poliovirus es un virus que se transmite a través del contacto con agua o alimentos contaminados por heces (transmisión fecal-oral); afecta al sistema nervioso y puede causar poliomielitis. Puede generar parálisis, especialmente en las extremidades inferiores, pero generalmente es asintomático en la mayoría de los casos: aproximadamente el 90 % de las personas infectadas no muestran síntomas.

Gracias a las campañas de vacunación globales, la poliomielitis ha sido erradicada en la mayoría de países del mundo, pero aún se registran casos en unos pocos países, donde la transmisión del virus continúa.

Por otra parte, teniendo en cuenta la persistencia del poliovirus en zonas endémicas del mundo, especialmente en Afganistán y Pakistán, no puede descartarse a escala global que puedan aparecer casos importados.

Por ello, la Secretaría de Salud Pública de la Generalitat y la Agencia de Salud Pública de Barcelona han activado el protocolo para monitorizar la circulación del poliovirus en el Área Metropolitana de Barcelona, con la intensificación de los análisis de aguas residuales y la identificación activa de posibles casos en los centros sanitarios.

A partir de la situación actual y de la información disponible, la Secretaría de Salud Pública de Cataluña enfatiza la importancia de mantener y reforzar la estrategia vacunal, especialmente en los niños, las poblaciones que tienen mayores dificultades para acceder al sistema sanitario y entre los viajeros a países donde la enfermedad es todavía endémica.