Sergi Sabrià dimite como viceconsejero de la Generalitat: "No soy culpable de nada"

El viceconsejero de Estrategia y Comunicación de la Generalitat en funciones, Sergi Sabrià, ha anunciado esta mañana su dimisión y dejará el Govern tras destaparse estos últimos días su presunta implicación en el Caso Carteles de ERC, partido en el que también fue vicesecretario de Comunicación además de la mano derecha del actual presidente del ejecutivo, Pere Aragonès. El republicano ha negado que sea "responsable" de los carteles que aparecieron pegados por Barcelona semanas antes de las elecciones municipales de 2023, que con mal gusto y mucha intencionalidad comparaban el Alzheimer que sufre el exalcalde de la ciudad Pasqual Maragall con su hermano, Ernest, que era entonces el candidato de ERC al consistorio. Tras conocerse que en efecto fueron varios militantes de la formación quienes impulsaron la campaña, "Fuera el Alzheimer de Barcelona", señalan como responsables a varios miembros de la cúpula del partido, entre ellos Sabrià, que justifica su dimisión como "la mejor aportación al proyecto de ERC". La dirección del partido ha abierto una investigación interna para resolver el caso, sobre el que todavía no hay pruebas. "Hoy me marcho para no servir de distracción para los temas que esta organización debe afrontar, poder volver a iniciar nuevo ciclo ganador", ha subrayado Sabrià, añadiendo que su salida puede "rebajar la tensión en el partido, que es lo que algunos buscan desde hace mucho tiempo".