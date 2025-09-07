Sirera critica que Barcelona empieza el curso con "3.624 niños sin plaza de guardería municipal"

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado este domingo que el curso empezará en la ciudad con "3.624 niños sin plaza de guardería municipal" y por eso ha pedido concertar plazas privadas que quedan vacantes, informa en un comunicado.

Considera que el alcalde, Jaume Collboni, "vuelve a suspender" porque es una cifra similar a la del curso pasado: para este curso el Ayuntamiento ha asignado 4.679 plazas de guardería, mientras que 8.303 familias han pedido matricular en guarderías municipales, ha dicho.

Ha recordado que en 2023 el PP "logró aprobar por mayoría una propuesta" en comisión para que el consistorio subvencionara parte del coste de las guarderías privadas para las familias que no pudieron acceder a plaza pública.

También ha considerado "una vergüenza que Ayuntamiento y Generalitat permitan que más de 2.000 alumnos empiecen las clases en barracones" (suman siete escuelas), algunos con problemas de espacio, mantenimiento y temperatura, según él.

Además ve falta de ayudas del Ayuntamiento para evitar que la vuelta al colegio sea un problema económico para las familias, y que este año están cifradas en 500 euros de media por alumno.