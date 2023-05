Con solo 12 horas de vida sobrevive gracias al nuevo programa catalán de Traslado con ECMO Pediátrico

Con solo horas de vida, Aisha se ha convertido en el paciente número 12 en beneficiarse del servicio de traslado con ECMO pediátrico catalán, siendo así la de menor edad. Ella nació el 4 de marzo en el Hospital de Santa Tecla y, durante el parto, surgieron complicaciones. La niña había hecho una aspiración de meconio, que le provocó una insuficiencia respiratoria, de manera que tuvo que ser trasladada al centro de referencia para patología crítica neonatal, el hospital Joan XXIII, donde, sin embargo, no se logró que la paciente mejorara.

"Le pusimos un tratamiento cada vez más potente para tratar esa insuficiencia respiratoria y además, sabiendo que el mismo sufrimiento que le había causado la aspiración de meconio podía haber provocado también un sufrimiento cerebral, hicimos una monitorización de su función cerebral, sin embargo, Aisha no respondía", explicó durante la presentación de este caso la doctora Mar Albújar, jefa de Sección de Críticos Pediátricos y Neonatos del Joan XXIII, quien al respecto indicó que "si bien sus sistema nervioso central estaba preservado, en cuanto al sistema respiratorio, no había respuesta y la niña no podía respirar ni con la máxima ventilación mecánica". "Vimos que la paciente era tributaria de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)".

Una técnica muy compleja

Ésta es una técnica muy compleja que "permite mantener con vida a los pacientes sin respirar o sin que lata su corazón, es decir que puede sustituir la función del corazón o los pulmones, durante días y fuera de un quirófano tomando la sangre del paciente, poniéndole oxígeno y quitándole dióxido para a continuación devolverla al cuerpo del mismo", comentó el doctor Joan Balcells, jefe de Sección de Cuidados Intensivos Pediátricos y director de ECMO Pediátrico de Vall d'Hebron.

Tan compleja resulta esta técnica y requiere tanta experiencia que muy pocos hospitales son los que están en disposición de ofrecerla a sus pacientes pediátricos, razón por la cual fue necesario recurrir al servicio de traslado de alta complejidad pediátrico del SEM para llevar a Aisha hasta Vall d'Hebron.

"Habitualmente, son los pacientes los que se trasladan hasta los centros con terapia ECMO pediátrica para ser tratados, pero cuando eso no es posible, nosotros trasladamos la ECMO", señaló el doctor Balcells, y ese fue justo el caso de Aisha, quien ya no podía respirar por si sola y necesitaba la ECMO para poder iniciar su traslado a Vall d'Hebron.

Así, cuando el pediatra de críticos CECOS del SEM recibió el aviso desde Joan XXIII puso en marcha toda el dispositivo y tres vehículos de SEM, dotados de todo el equipamiento necesario para este tipo de intervenciones y con el equipo especializado, y una docena de profesionales de Sant Joan de Déu y Vall d'Hebron se trasladaron hasta el Joan XXIII para conseguir que, solo 12 horas después de su nacimiento, Aisha pudiera beneficiarse de la terapia ECMO y, por lo tanto, salvara su vida.

"Aisha necesitaba la ECMO, que en ese momento no tenía a su disposición, y el traslado adecuado le ha dado la vida", aseguraba el conseller de Salud, Manel Balcells, mientras que la doctora Albújar hacía hincapié en "la equidad que da el traslado con ECMO, que permite tener al alcance de todo el mundo esta técnica de alta complejidad". Y sobre Aisha en concreto comentó que "en 12 horas, la niña pudo ser tratada con ECMO, el mismo tiempo casi que si hubiera ingresado en un hospital terciario como Vall d'Hebron de inicio".

Puesta en marcha del programa

El caso de esta bebé es especialmente significativo porque requirió un traslado con ECMO pediátrico a muy corta edad, pero antes que ella ya habían sido atenidos 11 pacientes más por el sistema de traslado con ECMO Pediátrica de Cataluña, diez de ellos en los últimos tres años y la mayoría (80%) de fuera de la comunidad autónoma, lo que se explicaría porque "el sistema normalmente permite que los pacientes lleguen al hospital de forma precoz, antes de que requieran la terapia, y solo es es necesario recurrir al transporte con ECMO cuando no hay tiempo".

En cualquier caso, dada la transcendencia de este sistema de traslado que permite salvar vidas, a partir del 1 de junio se pondrá en marcha oficialmente el nuevo programa de traslado con ECMO Pediátrico catalán, que en el caso de Aisha ya se ha puesto a prueba pese a no haberse cumplido esa fecha aún. "Hasta ahora, había una coordinación entre el sistema de traslado pediátrico del SEM y los dos hospitales de referencia en ECMO para paciente pediátrico, que son Sant Joan de Déu y Vall d'Hebron, pero no había ninguna institución que diera cobertura a esto", explicó Jorge Morales, director médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), quien apuntó que, sin embargo, ahora, con el nuevo programa, "tiene una cobertura que estructura y consolida de forma estable esta atención y garantiza este servicio a todo el territorio y en cualquier momento". Y sobre el mismo indicó que "es el primer programa de estas características en el Estado y diría, incluso, en Europa".