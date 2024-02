Los tres requisitos de los agricultores en Cataluña

Después de la histórica jornada del miércoles, en la que los agricultores entraron con 2.000 tractores a Barcelona para reivindicar mejoras para el sector, el jueves se pudieron reunir con los grupos políticos en el Parlament. En el encuentro, los representantes del sector primario consiguieron pactar con la mayoría de partidos–PSC, ERC, Junts, Comuns, Cup y Cs– un acuerdo para exigir al Govern tres puntos claves de su lucha.

Por un lado, pidieron la revisión técnica de las restricciones del agua impuestas en la agricultura debido a la sequía que sufre Cataluña. En segundo lugar, exigieron la agilización de pagos de ayudas pendientes, ya que, según aseguraron, «todavía se deben ayudas del año pasado y de la sequía del 2022-23». Por último, pactaron impulsar una reducción de la burocracia «asfixiante» a la que se enfrentan, con excesivas exigencias normativas y trámites administrativos complicados.

Así lo explicaron Arnau Vilomara y Joan Rius, ganaderos de la Cataluña central, al salir de la reunión con las fuerzas políticas: «No puede ser que corten el 50% del agua a la ganadería», fue una de las quejas hacia las nuevas restricciones por la sequía. «Creemos que se ha hecho una mala gestión del agua», aseguró Rius, quien también dijo que los grupos parlamentarios se han comprometido a revisar las restricciones de agua. Concretamente, se comprometen «a reconstruir un poco las restricciones o las aplicaciones que se quieren hacer».

El acuerdo, firmado por todos los partidos, menos por Vox y el PP, selló en una propuesta de resolución de apoyo a la agricultura que se debatirá en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Mundo Rural del Parlament. Según Rius, los grupos parlamentarios se comprometen a «intentar gestionar estos puntos» y a aprobar de urgencia el acuerdo pactado el jueves.

Los agricultores que pasaron la noche del miércoles en Barcelona son los mismos que cortan la C-16 desde el martes hasta el miércoles: «Desde la Cataluña central se ha decidido que las movilizaciones no van a detenerse hasta que estos acuerdos se hablen en el Parlament y haya tratos firmados», avisó Vilomara. «Podemos estar satisfechos, aunque la lucha no termina, se transforma, y la victoria no existe si no escribimos la historia», reivindicó y valoró que están satisfechos tras las reuniones.

Los representantes del sector también se mostraron contentos con la reunión del miércoles por la tarde con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort. «Sentirnos escuchados ya es un punto a favor», dijeron. En el encuentro con el president y el conseller, representantes de diferentes entidades y agrupaciones territoriales presentaron un manifiesto consensuado con hasta 50 reivindicaciones y mejoras. El Govern les emplazó a reunirse de nuevo en «diez o 15 días» para «analizar de manera concreta» el documento.

Desde la Generalitat reconocen las dificultades que vive el sector en estos momentos. De hecho, tras la reunión del miércoles, Mascort aseguró que «el sector pasa por un momento muy difícil en el que la burocracia los ahoga» y en el que «los precios no son justos».