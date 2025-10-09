Unos vecinos de un municipio de Barcelona salen a defender las calles por la noche: "Estamos hartos de la delincuencia"

La situación en Cataluña ha estado un tanto delicada durante los últimos días. Varios barrios han sido tomados por diversas bandas criminales que han supuesto un cierto malestar entre los vecinos. Uno de los ejemplos más representativos de ello ha sido el barrio de La Florida, situado en L’Hospitalet de Llobregat, donde antes no se producían ningún tipo de actividades delictivas y, ahora, son cada vez más comunes.

Más casos son los de Mataró, dondesus barrios han ido cambiando según han ido avanzando los años. Los episodios de violencia son de lo más frecuentes, y lo mismo ocurre en el barrio de Bellvitge (Hospitalet del Llobregat), lugar en el que los robos se han visto muy incrementados durante los últimos años. Por ello, los alcaldes de cada municipio han reclamado a los servicios policiales algo más de vigilancia por las calles. Gavà, otro municipio catalán, también ha sufrido bastante durante los últimos meses, y prueba de ello ha sido el testimonio de unos vecinos.

"Hemos pedido al ayuntamiento de Gavà que refuerce las patrullas por las noches

En este vídeo se pueden observar un total de cinco personas, todas ellos vestidas con camisetas en tonos oscuros. De hecho, uno de ellos es Marc Cívico, portavoz del grupo municipal de Vox Gavà, municipio afectado por las actividades delictivas y persona que ha compartido en sus redes sociales la defensa que estuvieron haciendo estos cinco hombres durante una noche de julio.

"Buenas, ¿qué tal?", inició Cívico para después explicar la razón principal por la que estaba haciendo esa publicación en la plataforma Instagram. "Debido al aumento de inseguridad que hay en Gavà y a los últimos sucesos que os hemos ido contando durante las últimas semanas y que ocurren sobre todo por las noches... ", comenta mientras asegura también que llevan varios meses "pidiendo al ayuntamiento que refuerce las patrullas y las vigilancias" durante las horas de la madrugada.

"En caso de ver algún tipo de anomalía, llamaremos a la policía

Esta propuesta fue totalmente rechazada por parte del consistorio de este municipio, como así informa Marc Cívico. Ante la negativa de este organismo y administración de gobierno, tanto el portavoz de Vox Gavà como cuatro vecinos de la localidad tomaron la decisión de organizarse patrullar sus calles durante la noche, el mejor momento para que se cometan los crímenes.

"He salido con un grupo de vecinos que empiezan a estar hartos de esta situación y vamos a dar una vuelta por la noche para que todo esté tranquilo". Las labores de este pequeño grupo vigilantes fue de "patrulla y, en caso de ver alguna anomalía o algún tipo de problema, llamaremos a la policía", expresó Cívico justo antes de que concluyera con su publicación.

"Alrededor de la una de la madrugada había un personaje que presuntamente..."

A su vez, Marc Cívico añadió lo que fue su experiencia tras haber concluido la noche. De nuevo, puso en contexto a sus seguidores sobre lo que realizó con los vecinos añadiendo que tenían como objetivo que "todo estuviera en orden". Después, añadió dos breves párrafos más en los que expuso cómo fue la situación exactamente.

Gracias al trabajo de los cinco, la policía fue capaz de detener a un hombre que no estaba cumpliendo con la ley. "Esta madrugada he salido con un grupo de vecinos a vigilar que todo estuviera en orden. Alrededor de la una de la madrugada, había un personaje que presuntamente iba drogado y estaba molestando a chicas. Quiero agradecer la rápida y buena actuación de la policía local", redactó.