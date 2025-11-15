Vídeo: combate de "boxeo" entre dos hombres en el centro de Tortosa

Un nuevo vídeo viral ha vuelto a encender el debate sobre la seguridad en Cataluña. Esta vez, las imágenes proceden de Tortosa (Tarragona), donde dos hombres —uno rubio y otro de origen subsahariano y con una discapacidad visible en el brazo izquierdo, que aparece seccionado— protagonizan un forcejeo que, por momentos, recuerda a un combate de boxeo improvisado en plena calle.

La escena, grabada, muestra empujones, fintas y golpes desordenados. En la mitad del vídeo, la mujer que filma irrumpe con gritos de ánimo —“ole, ole, dale, dale, Kevin”— dirigiéndose al joven rubio. Finalmente, el enfrentamiento se disuelve cuando este se aleja diciendo “ya está, ya está”, mientras el otro hombre replica un molesto “la puta madre”. Varias personas observan la escena sin intervenir, con una mezcla de desconcierto y pasividad.

Percepción, multirreincidencia y falta de control migratorio

Más allá del impacto visual, el episodio no deja de ser una disputa callejera. Sin embargo, su rápida difusión encaja con un patrón cada vez más frecuente: imágenes que alimentan la sensación ciudadana de inseguridad, una percepción que en Cataluña lleva tiempo tensionada por casos mediáticos, discursos políticos y un clima social marcado por la incertidumbre.

En Cataluña conviven tres dinámicas diferentes pero relacionadas: la inseguridad real, vinculada sobre todo a hurtos, robos con violencia y delincuencia reiterada, la inmigración descontrolada, especialmente en ámbitos donde la administración reconoce dificultades para integrar, supervisar y sancionar adecuadamente a personas multirreincidentes y la percepción de inseguridad, que crece al margen de las cifras y que se amplifica con cada vídeo grabado con móvil, cada reyerta publicada en redes y cada relato de impunidad.

Datos reales

Durante el último año, Cataluña ha puesto en marcha una estrategia para frenar la delincuencia urbana, especialmente la multirreincidencia, que es el núcleo duro del problema. El plan Kanpai, impulsado por la Conselleria d’Interior, refuerza la presencia policial en puntos estratégicos y prioriza actuaciones rápidas contra perfiles reincidentes, muchos de ellos en situación irregular.

El cambio de ciclo político también ha sido determinante. Con el PSC al frente del Govern y de los departamentos vinculados a seguridad, se ha impuesto un tono más firme y una estructura más coordinada. Ese enfoque ha empezado a dar resultados tangibles.

Uno de los aspectos más llamativos es el incremento de expulsiones de delincuentes extranjeros multirreincidentes. Solo entre enero y junio de 2025 se han contabilizado 265 expulsiones, un 48% más que en el mismo periodo de 2024, acumulando entre todos cerca de 6.000 detenciones previas.

La Policía Nacional expulsó esta misma semana a 16 multirreincidentes, en una operación ejecutada entre varias comisarías locales y el CIE de Barcelona. Se trata de actuaciones integradas dentro de un dispositivo de choque contra la delincuencia urbana, que forma parte precisamente de la estrategia de seguridad iniciada en 2023.

Paralelamente, Barcelona —epicentro histórico de los problemas de seguridad en Cataluña— lleva dos años consecutivos reduciendo la delincuencia, especialmente en Ciutat Vella, donde los delitos han bajado un 13,3% en el último ejercicio, y la resolución de casos ha subido hasta el 46,7%. Mossos y Guardia Urbana han reforzado el patrullaje, duplicado agentes en el marco del Pla Confiança e intensificado el control en puntos calientes durante día y noche.